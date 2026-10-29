Sasha Meneghel está grávida pela primeira vez e vai realizar o grande sonho da mãe, Xuxa. A notícia foi revelada pela também filha de Luciano Szafir pouco antes das 11h desta quinta-feira (29) com postagem romântica ao lado do marido, João Lucas.

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Sasha e João se casaram em maio de 2021 na casa da família da noiva em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio. Em pouco mais de 10 minutos, a postagem que inclui o ultrassom da empresária já havia rendido mais de 86 mil curtidas de seguidores famosos e anônimos.

Genro da Xuxa felizão

Em uma das fotos do ensaio minimalista, João aparece beijando a barriguinha da futura mamãe e em outras o casal troca abraços e beijos carinhosos.