Sir Patrick Stewart faleceu ontem aos 86 anos. O lendário ator deu vida ao Professor Charles Xavier nos X-Men e suas últimas atuações será em ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ e ‘SECRET WARS’. Patrick usou sua voz e sua influência para apoiar a comunidade LGBTQIA+.

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Sir Patrick Stewart

Ele ensinou ao mundo tanto em sua vida real quanto fictícia a como vencer a intolerância, demonstrou esperança e lutou pela diversidade e igualdade. Descanse em paz, Sir Patrick