A Prefeitura de Nova Odessa emitiu nota esta quinta-feira informando que “repudia o uso de fogos de artifício com estampido em manifestações. A prática é proibida pelo artigo 1º da Lei Municipal nº 3.346, de 8 de setembro de 2020, e pode causar sofrimento e medo em animais, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), idosos e outras pessoas sensíveis a ruídos intensos.”

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Segue a nota da pref Nova Odessa

A Administração Municipal está empenhada em identificar os autores. Caso sejam identificados, eles serão responsabilizados e estarão sujeitos às penalidades previstas em lei, inclusive multa, conforme o artigo 3º.