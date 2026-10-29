1ª Corrida da Guarda Municipal ocorre no domingo (1º); kits devem ser retirados no sábado

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A 1ª Corrida da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste ocorre no domingo (1º), com concentração a partir das 6h30 e largada às 7 horas, a sede da GCM — Rua Curitiba, 259, no Jardim Pérola. A retirada dos kits dos participantes será no sábado (31), no mesmo local, das 9 às 15 horas.

Prorrogadas, as inscrições seguem abertas até as 18 horas desta sexta-feira (30), por meio do site podiumchip.com.br, com valores a partir de R$ 72,50. O evento contempla corrida de 6 km e caminhada de 3 km.

Os kits contam com chip de cronometragem, número de peito e medalha, além da camiseta oficial do evento para aqueles que, no ato da inscrição, optaram por recebê-la.

Ao final da corrida, serão distribuídos troféus para os cinco primeiros colocados gerais e os melhores classificados por faixa etária, nos gêneros masculino e feminino. O evento também possui uma categoria específica para servidores das forças de segurança (guarda municipal, policial militar, bombeiro e policial civil), com premiação para os três melhores homens e para as três melhores mulheres.

A estrutura contará com ambulâncias, inclusive UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) móveis, conforme as exigências da Federação Paulista de Atletismo, e duas motolâncias, ocupadas por condutores socorristas e profissional de enfermagem, para acompanhar o percurso e agilizar o atendimento aos participantes. No evento, também haverá apresentação do Canil da GCM.

A 1ª Corrida da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, com apoio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), e organização da PodiumChip.

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