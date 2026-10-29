8 em 10 praias paulistas estão próprias para banho neste feriado

Oito em cada 10 praias paulistas estão próprias para banho neste feriado

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Das 175 praias do litoral paulista monitoradas semanalmente pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), 142 estão próprias para banho neste fim de semana e na segunda-feira, feriado de 2 de novembro. Ou seja, 81,14% dos pontos são balneáveis. Os dados são do boletim divulgado nesta quinta-feira (29).

Os banhistas têm diversas opções de boas praias, especialmente, no Litoral Norte, onde 92 locais ou 93,88% dos trechos avaliados têm classificação positiva, mas também há praias balneáveis na Baixada Santista e no Litoral Sul. Confira:

Litoral Norte: 92 dos 98 pontos monitorados estão próprios para banho. Em Ubatuba, Toninhas e Lázaro são opções; em São Sebastião, Prainha e Cigarras; e, em Ilhabela, Curral e Veloso.

92 dos 98 pontos monitorados estão próprios para banho. Em Ubatuba, Toninhas e Lázaro são opções; em São Sebastião, Prainha e Cigarras; e, em Ilhabela, Curral e Veloso. Baixada Santista: 45 de 72 pontos monitorados estão balneáveis. Entre as praias com classificação favorável estão Canto do Forte e Boqueirão, em Praia Grande; Central e Vera Cruz, em Mongaguá.

45 de 72 pontos monitorados estão balneáveis. Entre as praias com classificação favorável estão Canto do Forte e Boqueirão, em Praia Grande; Central e Vera Cruz, em Mongaguá. Litoral Sul: todos os cinco pontos monitorados estão próprios para banho, entre eles, Jureia (Iguape), Balneário Adriana, Centro e Pontal – Lado Oceano (Ilha Comprida).

Se chover, espere 24h antes de entrar no mar

A previsão de chuva para o feriadão exige cuidado extra ao entrar no mar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são esperados volumes expressivos de chuva em São Paulo nesta semana, principalmente no Norte, Centro e Nordeste do estado.

A orientação é aguardar 24 horas após chuvas fortes. Com o passar das horas, a movimentação do mar e a circulação das correntes ajudam a dispersar e diluir as substâncias levadas às praias pelas enxurradas, contribuindo para a recuperação gradual da qualidade da água. O intervalo, porém, não garante que o mar esteja automaticamente adequado para banho.

“As chuvas estão entre os fatores que podem influenciar a classificação das praias, especialmente nas áreas que recebem maior volume de água de drenagem, com maior concentração populacional. Para quem ainda está escolhendo o destino, o boletim permite identificar opções com condições favoráveis para banho nas diferentes regiões do litoral”, afirma Karla Cristiane Pinto, bióloga do Setor de Águas Litorâneas da Cetesb.

A atenção deve ser redobrada nas proximidades de rios, córregos e canais de drenagem que desembocam no mar, onde a chegada de resíduos pode ser mais intensa.

Onde consultar a situação da praia

O boletim que indica as condições das 175 praias monitoradas é atualizado toda quinta-feira e pode ser consultado gratuitamente pelo aplicativo Cetesb Mobile, disponível nas lojas virtuais para Android e iOS, ou pelo site da Cetesb.

A próxima atualização do boletim está prevista para o dia 5 de novembro.

Nas praias, a sinalização também orienta os banhistas: bandeira verde indica condições próprias para banho; vermelha, impróprias. Antes de pegar a estrada, vale conferir a classificação mais recente do destino escolhido.

Como é feita a análise

A Cetesb coleta amostras sempre nos mesmos pontos, na faixa de água mais utilizada pelos banhistas, e encaminha o material para análise laboratorial. O exame verifica a quantidade de enterococos, grupo de bactérias utilizado como indicador de contaminação fecal.

A classificação considera os resultados das cinco semanas mais recentes, conforme os critérios da Resolução Conama nº 274/2000. Uma praia é considerada imprópria quando:

Duas ou mais amostras, entre as cinco analisadas, apresentam mais de 100 unidades formadoras de colônias (UFC) de enterococos por 100 mililitros de água;

A amostra mais recente apresenta resultado superior a 400 UFC por 100 mililitros.

A avaliação conjunta das cinco semanas permite identificar a tendência das condições da água e reduz o impacto de oscilações pontuais.

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