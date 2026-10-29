Oito em cada 10 praias paulistas estão próprias para banho neste feriado

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8 em 10 praias paulistas estão próprias para banho neste feriado

Das 175 praias do litoral paulista monitoradas semanalmente pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), 142 estão próprias para banho neste fim de semana e na segunda-feira, feriado de 2 de novembro. Ou seja, 81,14% dos pontos são balneáveis. Os dados são do boletim divulgado nesta quinta-feira (29).

 

Os banhistas têm diversas opções de boas praias, especialmente, no Litoral Norte, onde 92 locais ou 93,88% dos trechos avaliados têm classificação positiva, mas também há praias balneáveis na Baixada Santista e no Litoral Sul. Confira:

  • Litoral Norte: 92 dos 98 pontos monitorados estão próprios para banho. Em Ubatuba, Toninhas e Lázaro são opções; em São Sebastião, Prainha e Cigarras; e, em Ilhabela, Curral e Veloso.
  • Baixada Santista: 45 de 72 pontos monitorados estão balneáveis. Entre as praias com classificação favorável estão Canto do Forte e Boqueirão, em Praia Grande; Central e Vera Cruz, em Mongaguá.
  • Litoral Sul: todos os cinco pontos monitorados estão próprios para banho, entre eles, Jureia (Iguape), Balneário Adriana, Centro e Pontal – Lado Oceano (Ilha Comprida).

 

Se chover, espere 24h antes de entrar no mar

A previsão de chuva para o feriadão exige cuidado extra ao entrar no mar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são esperados volumes expressivos de chuva em São Paulo nesta semana, principalmente no Norte, Centro e Nordeste do estado.

 

A orientação é aguardar 24 horas após chuvas fortes. Com o passar das horas, a movimentação do mar e a circulação das correntes ajudam a dispersar e diluir as substâncias levadas às praias pelas enxurradas, contribuindo para a recuperação gradual da qualidade da água. O intervalo, porém, não garante que o mar esteja automaticamente adequado para banho.

 

“As chuvas estão entre os fatores que podem influenciar a classificação das praias, especialmente nas áreas que recebem maior volume de água de drenagem, com maior concentração populacional. Para quem ainda está escolhendo o destino, o boletim permite identificar opções com condições favoráveis para banho nas diferentes regiões do litoral”, afirma Karla Cristiane Pinto, bióloga do Setor de Águas Litorâneas da Cetesb.

 

A atenção deve ser redobrada nas proximidades de rios, córregos e canais de drenagem que desembocam no mar, onde a chegada de resíduos pode ser mais intensa.

 

Onde consultar a situação da praia
O boletim que indica as condições das 175 praias monitoradas é atualizado toda quinta-feira e pode ser consultado gratuitamente pelo aplicativo Cetesb Mobile, disponível nas lojas virtuais para Android e iOS, ou pelosite da Cetesb.
A próxima atualização do boletim está prevista para o dia 5 de novembro.

 

Nas praias, a sinalização também orienta os banhistas: bandeira verde indica condições próprias para banho; vermelha, impróprias. Antes de pegar a estrada, vale conferir a classificação mais recente do destino escolhido.

 

Como é feita a análise

A Cetesb coleta amostras sempre nos mesmos pontos, na faixa de água mais utilizada pelos banhistas, e encaminha o material para análise laboratorial. O exame verifica a quantidade de enterococos, grupo de bactérias utilizado como indicador de contaminação fecal.

 

A classificação considera os resultados das cinco semanas mais recentes, conforme os critérios da Resolução Conama nº 274/2000. Uma praia é considerada imprópria quando:

  • Duas ou mais amostras, entre as cinco analisadas, apresentam mais de 100 unidades formadoras de colônias (UFC) de enterococos por 100 mililitros de água;
  • A amostra mais recente apresenta resultado superior a 400 UFC por 100 mililitros.

A avaliação conjunta das cinco semanas permite identificar a tendência das condições da água e reduz o impacto de oscilações pontuais.

 

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