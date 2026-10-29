Honda abre inscrições para Programa de Estágio 2027

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A Honda está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2027, iniciativa voltada a universitários que desejam desenvolver sua carreira em uma das principais empresas do setor automotivo. As oportunidades são para atuação nas unidades de São Paulo (SP) e Sumaré (SP), com início previsto para março de 2027.

O programa busca estudantes com disponibilidade para estagiar por até 24 meses, no período das 8h às 15h. As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de Comunicação, Administração, Ciências Econômicas, Engenharias, Matemática, Estatística, Tecnologia da Informação e áreas correlatas, Gestão Comercial, Gestão Financeira e Psicologia.

Ao longo do programa, os estagiários terão a oportunidade de atuar em projetos e atividades relacionadas à sua área de formação, além de participar de treinamentos e ações de desenvolvimento profissional. Como parte da experiência, também serão responsáveis pela elaboração de um projeto de melhoria ligado à sua área de atuação.

Durante toda a jornada, os participantes contarão com o acompanhamento de seus gestores e da equipe de Recursos Humanos, com foco no desenvolvimento técnico e profissional.

As inscrições estão abertas até 9 de novembro por meio do site https://estagiohonda.gupy.io/, onde estão disponíveis todas as informações sobre o processo seletivo e os requisitos para participação.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP