Cabos roubados na região; 9 detidos e 220 metros recuperados

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Ação contou com monitoramento do CSI e apoio do Apoio Tático da GCM de Santa Bárbara d’Oeste; nove homens e três mulheres foram abordados ou localizados.

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) atendeu, na tarde desta quinta-feira (29), uma ocorrência de furto de cabos telefônicos que mobilizou equipes em Santa Bárbara d’Oeste e Limeira, com apoio da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Apoio Tático.

Durante patrulhamento, a equipe recebeu informações do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) sobre dois veículos, um Volkswagen Polo branco e um Chevrolet Onix branco, que teriam retirado cabos telefônicos de um bueiro e seguido em direção a Santa Bárbara d’Oeste.

Com base nas informações, os agentes localizaram e abordaram o Polo. No porta-malas, foram encontradas ferramentas como marreta, alicate, xibanca e pé de cabra, além de cones e um logotipo magnético da operadora Vivo.

A equipe retornou ao local indicado e constatou a subtração de aproximadamente 220 metros de cabos telefônicos.

Na sequência, outra equipe abordou o Chevrolet Onix, também em Santa Bárbara d’Oeste. Ao todo, nove pessoas, sendo sete homens e duas mulheres que foram conduzidas à delegacia para apresentação dos fatos.

Paralelamente, uma equipe da ROMU Canil deslocou-se até uma chácara em Limeira, indicada a partir das informações de localização disponíveis em um dos veículos. No imóvel, foram encontrados os cabos telefônicos subtraídos, outras ferramentas, substâncias com características de entorpecentes e uma arma de fogo. No local, foram encontradas mais três pessoas: dois homens e uma mulher.

Conforme orientação da autoridade policial, os fatos constatados em Limeira deveriam ser apresentados em procedimento separado.

Ao término dos procedimentos na delegacia de Santa Bárbara d’Oeste, as nove pessoas conduzidas naquela ocorrência foram liberadas.

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