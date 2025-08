A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Programa Americana Por Elas e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), vai realizar uma programação especial da campanha Agosto Lilás, mês de conscientização sobre a violência contra as mulheres. As atividades vão abordar o tema “Mulher Merece Respeito, Não Violência”, em alusão ao Dia da Lei Maria da Penha, lembrado em 7 de agosto.

“O mês de agosto terá uma programação especial para a abordagem das questões que envolvem diversos aspectos voltados às mulheres, visando mobilizar a sociedade para a discussão do tema. No Agosto Lilás serão discutidos o combate à violência, respeito, conscientização, autoestima, saúde, cultura e qualidade de vida. É um momento muito importante para que sejam colocadas as ações desenvolvidas no município, visando a reflexão, sensibilização da população e a implementação de políticas públicas para o aprimoramento dos trabalhos”, disse a secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

As ações incluem rodas de conversa, palestras, apresentação de dissertação de mestrado, dançaterapia, dinâmicas, entre outras atividades.

Programação em Americana

01/08 (sexta) • 10h

Roda de Conversa – Mães da Primeira Infância

Tema: “Semente de Coragem: quando a dor dá lugar à força”

Facilitadora: Alline Pereira (Psicóloga do CREAS)

Local: SCFV SESPA (Rua Pica Pau, 80 – Jardim dos Lírios)

05/08 (terça) • 8h45

Roda de Conversa – Direitos: Conhecendo para proteger

Local: SCFV Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Vila Mathiensen)

05/08 (terça) • 9h

Palestra – Violência Silenciosa: Rompendo a Barreira e Construindo Esperança

Palestrante: Léa Amábile

Local: SCFV SOMA / CRAS São Manoel (Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo)

05/08 (terça) • 16h

Oficina com adolescentes – Violência doméstica

Facilitadora: Léa Amábile

Local: SCFV Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Vila Mathiensen)

06/08 (quarta) • 9h

Palestra – Mulher Merece Respeito, Não Violência

Facilitadores: Léa Amábile e equipe do Planejamento Familiar

Local: UPA São José (Avenida de Cillo, 2.222 – Jardim São José)

06/08 (quarta) • 16h

Jogo – Semáforo do Comportamento + Vídeo Maria da Penha (Cia Guarda Chuva) e discussão sobre os direitos da mulher

Local: SCFV Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Vila Mathiensen)

07/08 (quinta) • 8h45

Oficina – Minha história eu conto

Local: SCFV Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Vila Mathiensen)

07/08 (quinta) • 16h

Dinâmica – A dinâmica do relacionamento saudável + Vídeo Relacionamento Abusivo da Saúde Mental Clínica

Local: SCFV Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Vila Mathiensen)

07/08 (quinta) • 16h30

Roda de Conversa com adolescentes – PodPah: Agredir não é Amar

Com técnicos do CREAS

Local: SCFV APAM / CRAS Praia Azul (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)

08/08 (sexta) • 8h30

Apresentação – Dissertação de mestrado para Conselheiras do CMDM – “Padrões de Interação e Participação Política de Mulheres em nível local: a atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Americana/SP”

Com Ms. Larissa Zanotti

Local: CREAS (Rua Antonio Feliciano Castilho, 594 – Vila Amorim)

08/08 (sexta) • 8h30

Dançaterapia – Gestos que falam

Com Patrícia Claro (Pós-graduada em arteterapia e dançaterapia)

Local: SCFV Diaconia São Judas Tadeu / CRAS São Jerônimo (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

11/08 (segunda) • 16h

Oficina – Minha Casa, Meu Refúgio de Respeito

Local: SCFV Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Vila Mathiensen)

11/08 (segunda) • 16h30

Dinâmica lúdica em alusão ao Agosto Lilás

Facilitadora: Léa Amábile

Local: SCFV APAM / CRAS Praia Azul (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)

12/08 (terça) • 9h

Palestra – Ficha de Notificação de Violência Interpessoal e Autoprovocada – Ficha Y09

Palestrante: Léa Amábile

Local: UPA Dona Rosa (Rua Solidariedade, 1.080 – Jardim Dona Rosa)

13/08 (quarta) • 16h30

Roda de Conversa com adolescentes – PodPah: Agredir não é Amar

Com técnicos do CREAS

Local: SCFV APAM / CRAS Praia Azul (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)

14/08 (quinta) • 14h

Dinâmica Lúdica com adolescentes – Fala sério, isso é violência?

Facilitadora: Léa Amábile

Local: SCFV Diaconia São Judas Tadeu / CRAS São Jerônimo (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

18/08 (segunda) • 14h

Palestra para pais e responsáveis – Violência contra a Mulher

Facilitadoras: Natália Penteado (Psicóloga) e Mirian Catarina (Assistente social)

Local: SCFV SESPA (Rua Pica Pau, 80 – Jardim dos Lírios)

18/08 (segunda) • 16h20

Roda de Conversa com adolescentes – PodPah: Agredir não é Amar

Local: SCFV APAM / CRAS Praia Azul (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)

20/08 (quarta) • 8h30

Dinâmica Lúdica (grupo de idosas) – Se liga no sinal!

Facilitadora: Léa Amábile

Local: SCFV Diaconia São Judas Tadeu / CRAS São Jerônimo (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

20/08 (quarta) • 9h

Atividade com mulheres

Facilitadora: Alline Pereira (Psicóloga do CREAS)

Local: CREAS (Rua Antonio Feliciano Castilho, 594 – Vila Amorim) – Atividade restrita ao público atendido

20/08 (quarta) • 9h30

Roda de Conversa com idosos – Violência contra as mulheres

Facilitadora: Denise Cardoso (Advogada)

Local: SCFV Cruzada das Senhoras Católicas – Jardim Guanabara / Jardim Nossa Senhora Aparecida (Rua Botafogo, 131A – Jardim Guanabara)

21/08 (quinta) • 18h30

Roda de Conversa com pais e responsáveis – Agosto Lilás: Construindo relações mais leves e seguras

Local: SCFV APAM / CRAS Praia Azul (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)

26/08 (terça) • 8h30

Dinâmica Lúdica (jovens e adultos) – Cuidar de uma mulher é proteger todas!

Facilitadora: Léa Amábile

Local: SCFV Diaconia São Judas Tadeu / Casa Abrigo / CRAS São Jerônimo (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

29/08 (sexta) • 14h

Roda de Conversa com mães atípicas – Ainda lembro

Facilitadora: Léa Amábile

Local: APAE – PHR (Rua Abrahim Abraham, 97 – Parque Residencial Nardini)