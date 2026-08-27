Americana celebra 151 anos com anúncio das 7 Maravilhas da cidade

Americana celebra 151 anos com solenidade e anúncio das 7 Maravilhas da cidade

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A Basílica de Santo Antônio de Pádua, o Parque Ecológico “Engenheiro Cid Almeida Franco”, a Avenida Brasil, a Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, a Estação Cultura de Americana, o Jardim Botânico “Prefeito Carroll Meneghel” e a Represa do Salto Grande foram eleitas as 7 Maravilhas de Americana. O prefeito Chico Sardelli anunciou o resultado do concurso popular promovido pela Prefeitura em solenidade realizada na área externa do Paço Municipal, nesta quinta-feira (27), em comemoração aos 151 anos de fundação do município.

“É uma grande alegria estar aqui. Agradeço, antes de tudo, a Deus por esta oportunidade. Americana completa hoje 151 anos de uma história construída por homens e mulheres que acreditaram e trabalharam pela cidade, uma história que atravessa gerações. Os 151 anos de Americana são resultado do esforço de quem iniciou essa trajetória e, também, de todos que continuam trabalhando diariamente pelo bem do município. Ao longo desse tempo, a cidade cresceu e se transformou em uma cidade moderna, humana, digna, trabalhadora e que sabe reconhecer sua história, prestar contas e agradecer. Minha gratidão a todos os trabalhadores e ao povo americanense, um povo empreendedor e acolhedor. Parabéns, Americana”, discursou o prefeito Chico.

O concurso cultural para a escolha das 7 Maravilhas de Americana foi promovido pelas secretarias de Comunicação e Tecnologia da Informação e de Cultura e Turismo, com o objetivo de valorizar os principais pontos turísticos da cidade, fomentando o turismo e despertando o orgulho dos americanenses pelo patrimônio local.

A votação foi realizada no site da Prefeitura e, ao todo, foram 1.057 votos registrados e 50 lugares apontados pelos participantes. Os sete mais votados receberão uma placa indicativa com informações de interesse público, promovendo os pontos eleitos como cartões-postais da cidade.

O vice-prefeito Odir Demarchi agradeceu os servidores públicos municipais em comemoração ao aniversário. “Quero parabenizar nosso prefeito e nossa cidade de Americana. Parabéns também aos nossos vereadores, sem eles nós não teríamos alcançado tantos feitos. E parabéns principalmente aos nossos servidores. Quem faz todo esse trabalho são vocês, funcionários públicos, que se dedicam à nossa cidade. Minha gratidão”, afirmou.

A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi abrilhantou a solenidade, que contou com as presenças dos secretários municipais Eduardo Flores (Administração), Juliani Hellen Munhoz Fernandes (Assistência Social e Direitos Humanos), Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Diego Guidolin (Planejamento), Simone Inácio de França Bruno (Fazenda), Vinicius Zerbetto (Gestão de Convênios), Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico), Vinicius Ghizini (Educação e Cultura e Turismo) e Andréa Gonçales (Meio Ambiente), do chefe de Gabinete, Belmiro José dos Santos, e do presidente da Fundação de Saúde de Americana (Fusame), Fábio Beretta Rossi, além dos vereadores Lucas Leoncine, Gutão do Lanche, Jean Mizzoni, Leonora Périco, Levi Rossi, Marcos Caetano, Talitha de Nadai e Renan de Ângelo.

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