Juninho Dias propõe atendimento integrado à população em situação de rua

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O vereador Juninho Dias protocolou uma indicação propondo a implantação de um Protocolo Municipal Intersetorial de Atendimento e Construção de Planos Individualizados para a Superação da Situação de Rua em Americana. O parlamentar também apresentou um requerimento para levantar informações sobre a estrutura e as ações desenvolvidas atualmente no município.

A proposta prevê a atuação integrada das áreas de assistência social, saúde, habitação, trabalho e renda, educação e segurança alimentar. A intenção é que cada pessoa seja atendida de acordo com suas necessidades, com encaminhamentos para serviços de saúde, emissão de documentos, qualificação profissional, mercado de trabalho, programas habitacionais e reconstrução de vínculos familiares.

“Não existe uma única causa que leva alguém para as ruas e, por isso, também não existe uma solução igual para todos. Precisamos olhar para cada história com responsabilidade e construir caminhos reais para que essas pessoas recuperem sua autonomia e tenham uma nova oportunidade”, afirma Juninho.

No requerimento, o vereador questiona a estimativa atual da população em situação de rua em Americana, os serviços e equipamentos disponíveis, o funcionamento do Comitê Intersetorial do Programa de Atenção à População em Situação de Rua e a existência de acompanhamento após a saída dos serviços de acolhimento.

Segundo Juninho, Americana já conta com serviços importantes, como abordagem social, casas de passagem e acolhimento institucional, mas é necessário fortalecer a integração entre as ações públicas.

Os documentos serão votados em sessão e encaminhados ao Poder Executivo para análise e providências.

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