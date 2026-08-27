Estudantes de escola de Sumaré participam do UNICAMP de Portas Abertas

Estudantes de escola municipal de Sumaré participam do programa UNICAMP de Portas Abertas



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Mais de 120 alunos conheceram cursos, laboratórios, projetos e espaços da universidade em uma experiência de orientação acadêmica e profissional

Mais de 120 estudantes da Escola Municipal Dr. Leandro Franceschini participaram do programa UNICAMP de Portas Abertas (UPA) no último final de semana, em uma iniciativa que aproximou os alunos do ambiente universitário e ampliou as possibilidades de escolha para seus futuros acadêmicos e profissionais. A visita foi acompanhada por professores da unidade escolar e teve duração de um dia inteiro.

Durante a programação, os estudantes puderam conhecer diferentes faculdades, cursos, laboratórios e espaços da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Os alunos tiveram liberdade para escolher as áreas que mais despertavam seu interesse, entrando em contato com diferentes possibilidades de formação e conhecendo mais de perto as oportunidades oferecidas pelo ensino superior.

Além de informações sobre os cursos, a programação contou com intervenções artísticas, atividades laboratoriais e exposições. Os estudantes também tiveram contato com livros, documentários e projetos desenvolvidos pela universidade, ampliando a experiência para além da escolha profissional e permitindo uma imersão no cotidiano e na produção de conhecimento do ambiente acadêmico.

“Proporcionar esse contato dos nossos estudantes com uma universidade como a UNICAMP é uma forma concreta de ampliar horizontes e mostrar que o ensino superior pode fazer parte dos seus projetos de vida. A escola tem também esse papel de apresentar possibilidades, despertar interesses e ajudar cada estudante a enxergar novos caminhos para o futuro”, destacou o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes.

Para a comunidade escolar, a participação no UPA representa uma importante ação de orientação acadêmica e profissional. O contato direto com a universidade permite que os estudantes visualizem possibilidades que, muitas vezes, permanecem distantes de sua realidade cotidiana, contribuindo para a construção de projetos de vida mais amplos e conscientes.

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