O vereador Júlio César Kifú, presidente da Câmara barbarense, se reuniu nesta quinta-feira (27) com o secretário municipal de Saúde, Marcus Pensuti, para discutir o andamento de serviços e ações da área da Saúde no município. Entre os assuntos tratados estiveram os atendimentos nos prontos-socorros, a nova estrutura do Centro de Especialidades, o mutirão de cirurgias de catarata e a implantação de um protocolo voltado a pacientes com diabetes tipo 1 (DM1).

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Durante a reunião, o secretário informou que o Centro de Especialidades iniciou a implantação da Oferta de Cuidado Integrado (OCI), modelo proposto pelo Ministério da Saúde que reúne consultas, exames e procedimentos de uma mesma linha de cuidado em um fluxo integrado, com o objetivo de facilitar o atendimento e reduzir a fragmentação da assistência.

Segundo Pensuti, o município já iniciou um projeto-piloto relacionado ao tratamento do câncer de mama. Nesse modelo, o paciente recebe atendimento integrado, com diferentes encaminhamentos organizados dentro do próprio fluxo assistencial.

A situação dos prontos-socorros também esteve entre os temas da reunião. De acordo com as informações apresentadas pelo secretário, novos profissionais passaram a atuar nas unidades por meio do Cismetro, incluindo técnicos de enfermagem, enfermeiros e farmacêuticos. A medida busca ampliar a equipe e contribuir para a melhoria dos atendimentos.

Outro ponto discutido foi a possibilidade de transformação dos prontos-socorros em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Conforme informado pela Secretaria de Saúde, as unidades já foram aprovadas pelo Ministério da Saúde para a habilitação como UPA, e o município aguarda a conclusão do processo. A habilitação poderá representar o recebimento de recursos federais específicos para esse tipo de serviço.

Protocolo para diabetes tipo 1

O vereador Kifú também tratou do protocolo municipal para atendimento de crianças com diabetes tipo 1 (DM1), uma proposta que já vem sendo discutida com a Secretaria de Saúde. A iniciativa prevê a criação de um grupo de acolhimento, orientação e atendimento multidisciplinar para pacientes e familiares após o diagnóstico.

A proposta inclui o acompanhamento de diferentes profissionais, como endocrinologista pediátrico, educador físico, nutricionista e psicólogo, oferecendo orientações sobre os cuidados necessários para o controle da doença e a promoção da qualidade de vida. A previsão apresentada durante a reunião é de que, a partir de setembro, sejam retomadas as tratativas para a implementação do protocolo.

Para Kifú, a medida é importante especialmente para as famílias que acabam de receber o diagnóstico, período marcado por dúvidas, insegurança e falta de informações. A proposta busca oferecer suporte desde o início, contribuindo para que crianças com diagnóstico de diabetes tipo 1 e seus familiares possam enfrentar o processo com mais acolhimento, segurança e qualidade de vida.

Kifu pede Mutirão de catarata

A nova estrutura do Centro de Especialidades, dentro do projeto Cidade de Saúde, também foi abordada. O espaço passou a receber um mutirão de catarata, com a primeira etapa já iniciada. Uma segunda etapa está prevista ainda para este mês.

A expectativa, segundo as informações apresentadas ao vereador, é ampliar gradualmente a oferta e melhorar o atendimento de especialidades por meio da estrutura do Cidade de Saúde.

Atenção às ligações do Estado

Durante a reunião, o secretário também fez um alerta aos moradores que aguardam exames e procedimentos encaminhados por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) e do Sistema Informatizado de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (SIRESP).

Segundo ele, o contato com os pacientes passou a ser realizado também pelos sistemas estaduais, sem a intermediação da Secretaria Municipal de Saúde. Por isso, moradores que aguardam exames ou procedimentos devem ficar atentos a ligações com DDD 011, para evitar perder o contato e, consequentemente, o agendamento de procedimentos. Foi ressaltada a importância de os pacientes atenderem as ligações telefônicas com DDD 019, uma vez que a Rede Municipal de Saúde também realiza ligações para informar agendamentos, tanto municipais quanto estaduais.

O vereador avaliou a reunião como importante para acompanhar o andamento das ações e reforçou a necessidade de continuidade do diálogo com a Secretaria de Saúde para buscar melhorias nos serviços oferecidos à população.