Vacinação contra a gripe soma 33,8 mil doses aplicadas em cinco meses, em Santa Bárbara

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste continua com a vacinação contra a gripe no Município. Conforme dados da Secretaria de Saúde, 33,8 mil doses foram aplicados desde quando a imunização foi iniciada, cinco meses atrás.

A vacinação está disponível para toda a população acima de seis meses de idade nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da lista abaixo, de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento.

A Secretaria de Saúde orienta quem ainda não se vacinou a procurar a sala de vacinas da sua unidade, para receber a dose contra a Influenza, que estimula o organismo a produzir anticorpos contra os vírus A e B, protegendo contra formas graves da doença.

A vacinação segue as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que definem os públicos-alvo a serem imunizados. Desde 2025, o Ministério da Saúde deixou de classificar a vacinação contra a Influenza como uma campanha, passando a tratá-la como uma estratégia incorporada ao calendário vacinal.

Para receber a dose, é necessária a apresentação de documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS. Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

No caso das crianças, os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores.

Confira os locais da vacinação contra a gripe em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454-1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454-8402/ 3463-1108

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457-5072 / 3454-4140

• UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457-4981 / 3458-2686

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454-6515 / 3454-1279

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457-3675 / 3454-5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457-5021 / 3458-6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454-4885 / 3454-3803

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457-4856 / 3457-8054

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454-5669 / 3454-5224

• Complexo Regional de Saúde do Europa

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463-1059 / 3463-1431

• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455-0394 / 3463-1163

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