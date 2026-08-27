Em boa parte do mundo, ingredientes são comprados para preparar a próxima refeição. Em Taiwan, alguns são guardados para a próxima geração. Famílias preservam uma tradição que pode te ajudar a compreender a gastronomia taiwanesa: elas guardam em jarros de cerâmica, rabanetes salgados, fermentados e envelhecidos durante anos, às vezes por décadas, até adquirirem cor escura, aromas complexos e um sabor muito diferente daquele do ingrediente original.

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Conhecido como chen nian lao cai pu, o rabanete preservado e envelhecido pode permanecer guardado por 10, 20, 30 ou até 50 anos. Exemplares antigos são associados à ideia de “ouro negro”, não apenas pela aparência adquirida com o passar do tempo, mas pelo valor cultural atribuído a algo que uma família conservou durante décadas.

Mais do que uma iguaria, ele conta uma história sobre paciência, memória e transmissão de conhecimento. E oferece uma pista para o viajante: em Taiwan, conhecer a gastronomia pode significar descobrir não apenas novos sabores, mas o tempo e as pessoas que existem por trás deles.

Quando o tempo se torna ingrediente

A conservação de alimentos nasceu, em muitas culturas, de uma necessidade. Antes da refrigeração moderna, salgar, secar e fermentar permitia aproveitar colheitas e manter ingredientes disponíveis por períodos maiores. Em Taiwan, essas técnicas foram incorporadas a diferentes tradições culinárias e continuam presentes na alimentação. Na cultura Hakka, conhecida historicamente pela valorização de ingredientes conservados, vegetais salgados, secos e fermentados ocupam lugar particularmente importante.

O cai pu, preparado tradicionalmente a partir do rabanete branco, é um desses exemplos.

Quando envelhece durante muitos anos, sua transformação vai muito além da conservação. Cor, textura, aroma e sabor se modificam lentamente. O ingrediente que entrou claro no recipiente pode, décadas depois, apresentar tonalidades escuras e características valorizadas justamente por sua maturação.

Em algumas famílias, antigos jarros de lao cai pu são preservados como parte de uma herança doméstica. Seu valor, portanto, não está apenas no que pode ser servido à mesa. Está também nos anos guardados dentro do recipiente.

Para um viajante contemporâneo, acostumado a pensar luxo em termos de exclusividade e acesso, há algo particularmente interessante nessa tradição: aqui, o que não pode ser acelerado é justamente o que se torna precioso.

Créditos: Divulgação GVA – Hogosum – fazenda e fábrica de chá preto orgânico

Uma gastronomia construída pela memória O rabanete envelhecido é apenas uma das portas para compreender a relação de Taiwan com fermentação, preservação e maturação. Molhos e pastas fermentadas, vegetais conservados, produtos à base de soja e outras preparações fazem parte de uma despensa em que técnicas transmitidas entre gerações continuam convivendo com a cozinha contemporânea. Essa relação entre tradição e território também aparece em outra expressão fundamental da cultura taiwanesa: o chá. Taiwan tornou-se reconhecida internacionalmente pela produção de chás de alta qualidade, especialmente diferentes variedades de oolong. Regiões produtoras, altitude, clima, métodos de cultivo, oxidação, torrefação e conhecimento dos produtores interferem diretamente no resultado de cada bebida. Para quem viaja, isso permite sair da simples degustação e entrar em uma experiência cultural mais ampla. Visitar uma região produtora, conhecer uma casa de chá ou participar de uma degustação conduzida transforma algo aparentemente cotidiano em uma forma de compreender paisagem, agricultura e tradição. Da herança familiar às mesas contemporâneas Preservar uma tradição não significa mantê-la imóvel. Uma das características mais interessantes da gastronomia taiwanesa atual é a convivência entre estabelecimentos dedicados a receitas populares, restaurantes familiares e chefs que revisitam ingredientes tradicionais utilizando novas técnicas e apresentações. Ingredientes fermentados, vegetais preservados, chás, produtos agrícolas e especialidades regionais aparecem tanto em cozinhas tradicionais quanto em propostas gastronômicas contemporâneas. Para alguns chefs, trabalhar com esses produtos significa também investigar a própria identidade taiwanesa. Essa capacidade de unir memória e inovação ajuda a explicar o reconhecimento internacional conquistado pela cena gastronômica do destino. Na edição 2025 do Guia Michelin Taiwan, 419 estabelecimentos foram selecionados em sete regiões, com 53 restaurantes detentores de uma, duas ou três estrelas. Outros 144 receberam a distinção Bib Gourmand, categoria que reconhece estabelecimentos com boa relação entre qualidade e preço. O dado revela algo importante: a gastronomia taiwanesa não cabe em uma única definição de experiência. Ela pode estar em uma mesa sofisticada, em um pequeno restaurante especializado em uma receita preparada há décadas ou em uma barraca frequentada diariamente pelos moradores.

Créditos : Mercado Noturno – Tourism Taiwan