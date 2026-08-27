Prefeito Chico anuncia novo pacote de recapeamento com 76 ruas em seis bairros

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O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou, nesta quarta-feira (26), um novo pacote de obras de recapeamento asfáltico no município que abrange 76 ruas em seis bairros. A iniciativa vai integrar o programa Asfalto Novo, que está sendo executado desde junho em ruas e avenidas da cidade, visando a recuperação e conservação viária.

O novo pacote inclui os bairros Parque da Liberdade, Jardim dos Lírios, Vila Bela, Jardim da Paz, Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora Aparecida.

A iniciativa é proveniente de convênio firmado entre a Prefeitura de Americana e a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo, que fará o repasse de R$ 5 milhões. A contrapartida do município será de R$ 2,7 milhões. As obras vão compreender 114,6 mil m² de asfalto novo.

“Americana está avançando com os investimentos na infraestrutura da malha viária e na conservação das ruas e avenidas, promovendo a mobilidade urbana e garantindo mais segurança aos motoristas e pedestres. A parceria com o Governo do Estado se soma ao esforço que a Prefeitura já tem liderado com o programa Asfalto Novo, ampliando o alcance das obras”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, destacou a realização de mais uma frente de trabalho voltada à recuperação asfáltica na cidade. “Este novo pacote será acrescentado ao programa Asfalto Novo, atendendo regiões importantes do município, ampliando o programa de recuperação e conservação das vias públicas em prol de toda a população”, ressaltou Adriano.

A interlocução com o Estado e a formalização processual para a viabilização do acesso aos recursos foram realizadas por meio da Secretaria de Gestão de Convênios da Prefeitura de Americana.

O programa Asfalto Novo já foi executado nas regiões dos bairros Parque das Nações, Morada do Sol, Jardim Nossa Senhora de Fátima e São Manoel, além de vias como Avenida de Cillo, Rua Fernando Camargo, Rua Marechal Floriano Peixoto, Avenida Nicolau João Abdalla e Avenida Paulista. Atualmente, as obras de recuperação asfáltica estão na Avenida Paschoal Ardito e nas regiões dos bairros São Vito e Vila Franciscangelis.

Após as melhorias, as vias recebem nova sinalização de solo, executada pela equipe da Utransv.

O novo pacote prevê o recapeamento das seguintes vias:

Parque da Liberdade

Serra do Acaraí

Serra de Maracajú

Serra do Caparaó

Serra da Cajazeira

Serra do Espigão (entre as ruas das Palmeiras e Avenida Serra do Mar)

Serra das Araras

Serra da Saudade

Serra da Mangabeira

Jardim dos Lírios

Travessa Flor de Maio

Travessa das Avencas

Travessa Lantana

Travessa Vitória Régia

Travessa Ipoméias

Travessa Clivia

Travessa Copo de Leite

Travessa Flor do Campo

Vila Bela

Olga Garcia

João Francisco Montebelo

Mário Cavichioli

Eduardo Panaro

João Rachcovski

Virgilio Giongo

Eduardo Milani

Maria de Lourdes Pigato

Gelindo Cia

José Berni

Antônio Mileta

Ângelo José Kokol

Jardim da Paz

Meditação

Bondade

Plenitude

Aliança

Devoção

Confiança

Ideais

Sinceridade

Compreensão

Dedicação

Lembrança

Serenidade

Heitor Santon

Tranquilidade

Prudência

Caridade

Esperança

Harmonia

Pacificador

Alegria

Sonhos

Benevolência

Felicidade

Brandura

Lealdade

Gratidão

Jardim Alvorada

Andes

Urais

Himalaias

Constelações

Plutão

Asteróides

Cometa

Júpiter

Jardim Nossa Senhora Aparecida

Cásper Líbero

Lúcio Cardoso

Caetano de Campos

Emiliano Perneta

Solano Trindade

Gondim da Fonseca

Dalmo Florence

Judas Isgorogota

Francisco Alves

Leonardo Mota

Gustavo Teixeira

Inglês de Sousa

Jackson de Figueira

Anísio Teixeira

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