Prefeito Chico anuncia novo pacote de recapeamento com 76 ruas em seis bairros
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O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou, nesta quarta-feira (26), um novo pacote de obras de recapeamento asfáltico no município que abrange 76 ruas em seis bairros. A iniciativa vai integrar o programa Asfalto Novo, que está sendo executado desde junho em ruas e avenidas da cidade, visando a recuperação e conservação viária.
O novo pacote inclui os bairros Parque da Liberdade, Jardim dos Lírios, Vila Bela, Jardim da Paz, Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora Aparecida.
A iniciativa é proveniente de convênio firmado entre a Prefeitura de Americana e a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo, que fará o repasse de R$ 5 milhões. A contrapartida do município será de R$ 2,7 milhões. As obras vão compreender 114,6 mil m² de asfalto novo.
“Americana está avançando com os investimentos na infraestrutura da malha viária e na conservação das ruas e avenidas, promovendo a mobilidade urbana e garantindo mais segurança aos motoristas e pedestres. A parceria com o Governo do Estado se soma ao esforço que a Prefeitura já tem liderado com o programa Asfalto Novo, ampliando o alcance das obras”, disse o prefeito Chico Sardelli.
O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, destacou a realização de mais uma frente de trabalho voltada à recuperação asfáltica na cidade. “Este novo pacote será acrescentado ao programa Asfalto Novo, atendendo regiões importantes do município, ampliando o programa de recuperação e conservação das vias públicas em prol de toda a população”, ressaltou Adriano.
A interlocução com o Estado e a formalização processual para a viabilização do acesso aos recursos foram realizadas por meio da Secretaria de Gestão de Convênios da Prefeitura de Americana.
O programa Asfalto Novo já foi executado nas regiões dos bairros Parque das Nações, Morada do Sol, Jardim Nossa Senhora de Fátima e São Manoel, além de vias como Avenida de Cillo, Rua Fernando Camargo, Rua Marechal Floriano Peixoto, Avenida Nicolau João Abdalla e Avenida Paulista. Atualmente, as obras de recuperação asfáltica estão na Avenida Paschoal Ardito e nas regiões dos bairros São Vito e Vila Franciscangelis.
Após as melhorias, as vias recebem nova sinalização de solo, executada pela equipe da Utransv.
O novo pacote prevê o recapeamento das seguintes vias:
Parque da Liberdade
Serra do Acaraí
Serra de Maracajú
Serra do Caparaó
Serra da Cajazeira
Serra do Espigão (entre as ruas das Palmeiras e Avenida Serra do Mar)
Serra das Araras
Serra da Saudade
Serra da Mangabeira
Jardim dos Lírios
Travessa Flor de Maio
Travessa das Avencas
Travessa Lantana
Travessa Vitória Régia
Travessa Ipoméias
Travessa Clivia
Travessa Copo de Leite
Travessa Flor do Campo
Vila Bela
Olga Garcia
João Francisco Montebelo
Mário Cavichioli
Eduardo Panaro
João Rachcovski
Virgilio Giongo
Eduardo Milani
Maria de Lourdes Pigato
Gelindo Cia
José Berni
Antônio Mileta
Ângelo José Kokol
Jardim da Paz
Meditação
Bondade
Plenitude
Aliança
Devoção
Confiança
Ideais
Sinceridade
Compreensão
Dedicação
Lembrança
Serenidade
Heitor Santon
Tranquilidade
Prudência
Caridade
Esperança
Harmonia
Pacificador
Alegria
Sonhos
Benevolência
Felicidade
Brandura
Lealdade
Gratidão
Jardim Alvorada
Andes
Urais
Himalaias
Constelações
Plutão
Asteróides
Cometa
Júpiter
Jardim Nossa Senhora Aparecida
Cásper Líbero
Lúcio Cardoso
Caetano de Campos
Emiliano Perneta
Solano Trindade
Gondim da Fonseca
Dalmo Florence
Judas Isgorogota
Francisco Alves
Leonardo Mota
Gustavo Teixeira
Inglês de Sousa
Jackson de Figueira
Anísio Teixeira
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