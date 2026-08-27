Próxima Campanha de Doação de Sangue ocorre dia 8 de setembro

Próxima Campanha de Doação de Sangue ocorre no dia 8 de setembro em Santa Bárbara

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Santa Bárbara d’Oeste recebe mais uma Campanha de Doação de Sangue no dia 8 de setembro. A iniciativa ocorre das 9 às 12 horas, no Lions Clube de Santa Bárbara d’ Oeste, localizado na Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce. Para participar, não é necessário agendamento prévio nem estar em jejum, mas é obrigatório apresentar um documento original com foto e atender aos pré-requisitos, conforme lista abaixo.

Durante a última campanha, realizada em 7 de julho, compareceram 101 candidatos, com 82 bolsas de sangue coletadas e 12 cadastros para doação de medula óssea.

As campanhas de doação de sangue no Município são promovidas desde 1998, em parceria entre o Hemocentro da Unicamp, o Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde. Atualmente, a iniciativa tem como outros apoiadores a Pastoral da Saúde – Diocese de Piracicaba – Região de Santa Bárbara d’Oeste, Supermercados São Vicente, Crema Supermercados e Confraria Há Bares que Vem Para o Bem.

Dúvidas podem ser sanadas diretamente no Hemocentro da Unicamp pelo telefone 0800-722-8432, de segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas. Todas as informações sobre as Campanhas de Doação de Sangue estão disponíveis no canal dos Doadores de Sangue no WhatsApp pelo link: https://acesse.one/doadores-de-sangue-de-sbo

Confira as orientações e pré-requisitos do Hemocentro:

Para ser doador de sangue:

Ter entre 18 e 69 anos; serão aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal, para cada doação

Maiores de 60 anos não podem doar pela primeira vez

Pesar, no mínimo, 50 kg

Não estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos e, após o almoço, aguardar 3 horas

Estar descansado

Não pode fumar até 2 horas antes e 2 horas depois da doação



Não pode doar sangue:

Estiver com gripe, resfriado ou infecção acompanhado de febre

For portador de sífilis (cancro), malária (maleita) ou doença de Chagas

For alcoólatra crônico, ou tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas (prazos inferiores e consumo de pequenas quantidades, devem ser avaliados pelo profissional da triagem)

Tiver sido exposto a situações de risco para doenças sexualmente transmissíveis

História atual ou pregressa de uso de drogas injetáveis ilícitas

Tenha contraído Hepatite após os 11 anos de idade

Tenha realizado endoscopia há menos de 6 meses

Estiver grávida, em período de até 3 meses pós-parto ou estiver amamentando



Para quem teve dengue:

Pessoas que tiveram dengue clássica podem doar um mês após a cura

Pessoas que tiveram dengue hemorrágica podem doar seis meses após a cura



Procure orientação:

Estiver tomando medicamentos, tiver tomado vacina recentemente e/ou estiver em tratamento médico.

Serviço:

Campanha de Doação de Sangue em Santa Bárbara d’Oeste

Dia 8 de setembro

Horário: sempre das 9 às 12 horas

Local: Lions Clube SBO | Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce, Santa Bárbara d’Oeste/SP

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