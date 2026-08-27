Dia do Nutri: As saladas mais buscadas pelos brasileiros

DIA DO NUTRICIONISTA (31/08): descubra SALADAS mais buscadas pelos brasileiros

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Com a proximidade do Dia do Nutricionista, celebrado em 31 de agosto, o debate sobre a mudança dos hábitos alimentares ganha destaque no país. A procura por qualidade de vida baseada em saúde e bem-estar é uma das principais preocupações dos brasileiros atualmente, incluindo a busca pela mudança na alimentação. Saladas com verduras, legumes e até frutas têm sido um grande foco para quem deseja essa mudança.

Um estudo realizado por Receitas Nestlé, melhor site de receitas para o dia a dia, com base no volume médio mensal de buscas no Google Brasil, entre julho/2025 a junho/2026, para uma lista fixa contendo uma variedade de saladas, revelou quais são as mais pesquisadas pelos internautas. O estudo leva em consideração apenas dados de buscas no Google Brasil, portanto, não reflete necessariamente as receitas mais executadas, compradas ou comportamentos adjacentes. Confira o ranking a seguir:

O levantamento mostra que existe uma dualidade na procura por saladas. Ao mesmo tempo em que a salada de frutas fica em primeiro lugar, uma opção leve e refrescante, temos a salada de macarrão em segundo, um prato mais completo e substancial. Isso demonstra que a procura por refeições mais nutritivas acontece em todas as refeições, seja para um almoço, jantar, café da manhã ou lanche da tarde.

Variedade e praticidade: como incluir diferentes tipos de salada na alimentação diária

Uma dúvida que ainda existe em pessoas que desejam mudar os hábitos alimentares é como incluir diferentes tipos de salada para o dia a dia, ainda mais pensando nas diferentes refeições. A boa notícia é que a salada pode ser preparada com ingredientes variados e de diversas maneiras.

Receitas de saladas para o dia a dia

Assim como no café da manhã, uma boa salada de frutas pode ser consumida também em lanches da manhã, tarde e noite. Variar nas frutas ao longo do dia é um ótimo jeito de ingerir nutrientes diversos que fazem bem para o organismo.

A dica é misturar sabores de frutas que se complementam para manter a salada apetitosa. Uma boa ideia, por exemplo, é deixar as frutas cítricas para o fim de refeições pesadas, como o almoço, para que elas ajudem na digestão. Frutas vermelhas podem ser usadas no café da manhã. Mas colocar o máximo de frutas variadas que der já é excelente.

Prefira frutas como banana, mamão, maçã, morango, manga, laranja e abacaxi. Elas são fáceis de encontrar e também de preparar, além de serem ótimas quando combinadas. Para quem não é acostumado com o gosto das frutas, é interessante misturá-las com outros ingredientes para acostumar, como um iogurte ou chocolate derretido.

Almoço e jantar

Por serem refeições parecidas, as saladas do almoço normalmente são ótimas também para o jantar. O foco aqui é variar o máximo que der em verduras e legumes, e, para quem gosta, também é possível adicionar frutas.

Folhas são essenciais para compor uma boa salada, ainda mais as mais escuras, uma vez que quanto mais escura a folha for, mais nutrientes ela contém. Além disso, as folhas são ótimas fontes de fibras e, por isso, excelentes opções para manter o intestino saudável.

Como fazer uma salada nutritiva

• Alface: bem comum nas saladas brasileiras e fonte de cálcio e vitamina A;

• Brócolis: contém as vitaminas C e A e também fósforo, ferro e cálcio;

• Repolho: ele pode ser tanto cru quanto cozido e é uma ótima fonte de vitaminas B1, B2, E e K;

• Couve: pode ser servida em diversas versões, crispy, refogada e crua; é fonte de cálcio, ferro, vitaminas A, C, K e B5.

Depois de escolher a folha da refeição, pense em quão colorido é possível deixar o prato. Quanto mais colorido ele for, mais diversidade de nutrientes existe ali. Inclua cenoura, beterraba, tomate, rabanete, palmito, milho cozido, pepino, mandioca cozida, cebola, azeitona, manga, morango e o que mais a criatividade permitir.

Durante a noite, é possível acrescentar proteínas e comer a salada como uma refeição inteira e não só um complemento. Nesses casos, incluir um frango grelhado, atum ou ovos cozidos fará com que a salada seja mais encorpada.

Outra excelente dica é incluir grãos e leguminosas, também na intenção de dar mais substância para o prato. Ótimas opções incluem a chia, que possui fibras e gorduras que são importantes para o corpo; gergelim, que contém proteínas, carboidratos e fibras; nozes, que são excelentes fontes de proteínas, vitaminas e minerais; e o grão-de-bico, rico em proteínas vegetais, fibras, ferro e vitaminas.

O mais importante em qualquer tipo de salada é sempre a variedade e a necessidade de cada refeição. Em casos de dúvidas ou de falta de algum nutriente, a pessoa deve consultar um nutricionista para adaptar a refeição para a necessidade pessoal.

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