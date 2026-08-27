Americana chega aos seus 151 anos vivendo um momento muito especial. Uma cidade que olha para sua história com orgulho, valoriza suas raízes e, ao mesmo tempo, sabe que precisa seguir em frente, preparada para os desafios e oportunidades do futuro. Há alguns anos, nós dizíamos que Americana havia voltado a sorrir. Hoje, olhando para tudo o que estamos construindo juntos, posso dizer que Americana está feliz de verdade.

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E essa felicidade não está apenas nas grandes obras ou nos números. Ela está nas pessoas. Naquele cidadão que acorda cedo para trabalhar, no comerciante que abre as portas todos os dias, no empresário que acredita na cidade, na família que aqui construiu sua história e em todos aqueles que têm orgulho de dizer: “Eu sou de Americana”. É esse povo trabalhador, empreendedor, ordeiro e apaixonado pelas suas raízes que faz a nossa cidade ser tão especial.

Como prefeito, tenho a responsabilidade e o privilégio de cuidar dessa cidade que tanto amo. E é muito gratificante poder olhar para trás e ver o quanto avançamos. Na saúde, ampliamos e modernizamos serviços, com a implantação da UNACON, do novo Núcleo de Especialidades, das novas UPAs 24h; a reestruturação da rede de atendimento e investimentos que melhoraram a vida de milhares de pessoas. Na infraestrutura, já superamos 1,5 milhão de metros quadrados de novo asfalto, avançamos na iluminação pública com a implantação do LED e seguimos trabalhando para melhorar nossas ruas, avenidas e espaços públicos.

Também estamos investindo em segurança, educação, saneamento, mobilidade e desenvolvimento econômico. São ações que, muitas vezes, não aparecem de uma hora para outra, mas que constroem uma cidade mais preparada, mais moderna e com melhores condições para crescer. Americana está avançando. Está atraindo novos investimentos, gerando oportunidades e se preparando para os próximos anos.

E fazer isso sem perder nossa essência, aquilo que nos trouxe até aqui, é fundamental. Porque uma cidade pode crescer, se modernizar e olhar para o futuro sem deixar para trás a sua história.

Americana é assim: moderna, mas fiel às suas raízes;

preparada para o futuro, mas orgulhosa do seu passado. Neste aniversário de 151 anos, quero agradecer a cada americanense que ajuda a construir essa história todos os dias. Tenho muito orgulho de ser prefeito neste momento e, principalmente, de poder trabalhar por uma cidade que amo tanto. Parabéns, Americana! Que Deus continue abençoando nossa cidade, nossa gente e todos aqueles que fazem dela um lugar cada vez melhor para viver.