“Avião” é instalado e aumenta leque de brinquedos no Parquinho do Panambi

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O Centro de Recreação Infantil “Dona Antonieta Mauro Biondi”, o Parquinho do Panambi, ganhou mais um novo brinquedo nesta semana, em formato de avião. A estrutura se junta ao recém-instalado “barco” e aos tradicionais “foguete” e “robô”, proporcionando mais opção de lazer para as crianças.

Com aproximadamente 8 metros de envergadura (de uma asa à outra) e 10 metros (da ponta até a cauda), o “avião” possui uma série de atrações, como escorregadores e túnel. Os novos brinquedos fazem parte de uma revitalização que está sendo feita em todo o centro de recreação, com investimento de quase R$ 1 milhão.

Iniciadas em junho, as obras também contemplam o restauro do “foguete”, do “robô” e de outros brinquedos que já existiam no parque, construção de sanitários, reforma da pista de caminhada e implantação de pátio para food trucks, entre outras melhorias.

Neste momento, estão em andamento o restauro dos brinquedos já existentes e a construção dos sanitários, que já entrará na fase de acabamento. Nesta semana, também deve ser feita a concretagem do pátio para food trucks, além das instalações elétricas e hidráulicas no espaço.

Desde 5 de agosto, para garantir segurança durante as obras, o centro de recreação está fechado para visitantes.

A revitalização tem como objetivo oferecer melhores condições de uso, segurança e conforto à população. Essa intervenção se alinha às diretrizes municipais de promoção da saúde, bem-estar social e fortalecimento de políticas públicas voltadas à inclusão social por meio do esporte e lazer.

Inaugurado em 1979, o Parquinho do Panambi fica entre as ruas das Rosas, dos Girassóis, das Palmas e Manacás, no bairro Jardim Panambi, e é um dos espaços públicos mais tradicionais do Município.

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