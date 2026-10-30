Americana conclui diagnóstico de estrutura do turismo local

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A Consultoria de Diagnóstico da Estrutura do Turismo, oferecida gratuitamente pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) à Prefeitura de Americana, foi apresentada, nesta terça-feira (27), em reunião na Secretaria de Cultura e Turismo.

A reunião teve como objetivo contribuir para o fortalecimento do setor turístico, destacando potencialidades, desafios e possibilidades de desenvolvimento, visando aprimorar o planejamento e a gestão do turismo no município.

A ação diagnóstica contemplou visitas técnicas aos pontos turísticos da cidade, realizadas em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur). O itinerário proposto incluiu o Centro de Cultura e Lazer (CCL), os Teatros Municipais Elis Regina e Lulu Benencase, o Casarão de Salto Grande, a Praia dos Namorados, a Casa Hermann Müller, as fábricas de Carioba, o Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco”, o Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”, a Estação Cultura, a Igreja Matriz Velha de Santo Antônio de Pádua, a Basílica de Santo Antônio de Pádua e a Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”.

“A consultoria de diagnóstico do turismo traz novos elementos para fomentar o desenvolvimento do setor, em alinhamento às propostas da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi. Em parceria com o Comtur e com o SEBRAE, este trabalho continua com o objetivo de avançar como Destino Turístico Inteligente, projetando maior permanência do turista, o desenvolvimento de roteiros e visitas qualificadas e a ocupação e consumo local, entre outras ações”, detalhou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

As próximas etapas do trabalho incluem as consultorias de Gestão Pública do Turismo, de Arcabouço Legal do Turismo, de Sistema de Informações Turísticas e de Plano de Destino Turístico Inteligente e a Instrutoria de Governança, em um total de 266 horas de análise de dados.

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