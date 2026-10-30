Região tem 88 reclamações por assédio trabalhista nas eleições

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A região de Campinas registrou 88 reclamações de assédio de patrões ou empresários nas eleições de 2026. Levantamento do Ministério Público do trabalho mostrou que foram 68 reclamações no primeiro turno e 20 somente em três semanas do segundo turno.

Os números registrados de 23h59 do último domingo (25/10) até as 08:00 desta quinta-feira (28/10) correspondem a 49,8% das 297 denúncias recebidas pela regional do MPT em todo o ano. O volume chama a atenção para a continuidade das práticas de assédio eleitoral mesmo após o encerramento da votação, com publicações nas redes sociais que incentivam empresários a demitir trabalhadores que votaram em determinado candidato.

Ameaças de demissão, dispensas, recusa de contratação e outras formas de retaliação motivadas pelo voto dos trabalhadores podem configurar assédio eleitoral e podem ser alvo de investigação do MPT.

A procuradora e coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade), Marina Tramonte, ressalta que a liberdade de escolha política deve ser respeitada também no ambiente de trabalho. “A autoridade do empregador restringe-se aos limites da atividade econômica. A consciência e a escolha eleitoral do funcionário continuam soberanas. Rescindir contratos de trabalho com base em preferências ideológicas é uma prática ilegal que será combatida pelo MPT”, afirma.

Quem sofreu ou presenciou situações de assédio eleitoral pode apresentar denúncia ao MPT pelo site www.prt15.mpt.mp.br (regional do interior paulista) ou www.mpt.mp.br (nacional). O registro pode ser feito de forma remota e sigilosa.

Para contribuir com a apuração, é importante guardar provas, como capturas de tela de mensagens e publicações em redes sociais, áudios, gravações de tela e informações sobre possíveis testemunhas. O MPT continua recebendo denúncias relacionadas a práticas ocorridas antes, durante e depois das eleições.

Dados – A seguir, os dados regionalizados:

TOTAL DE DENÚNCIAS DE ASSÉDIO ELEITORAL REGISTRADAS NAS ELEIÇÕES 2026:

Todo o interior de São Paulo (15ª Região) – 297

Região de Araçatuba – 4

Região de Araraquara – 5

Região de Bauru – 44

Região de Campinas – 68

Região de Presidente Prudente – 23

Região de Ribeirão Preto – 65

Região de São José do Rio Preto – 41

Região de São José dos Campos – 24

Região de Sorocaba – 23

DENÚNCIAS APÓS O 2º TURNO:

Todo o interior de São Paulo (15ª Região) – 148

Região de Araçatuba – 4

Região de Araraquara – 2

Região de Bauru – 29

Região de Campinas – 20

Região de Presidente Prudente – 17

Região de Ribeirão Preto – 44

Região de São José do Rio Preto – 20

Região de São José dos Campos – 1

Região de Sorocaba – 11

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