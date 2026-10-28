Americana inicia Amador Feminino e Gigantinho em novembro

Americana inicia Amador Feminino e Gigantinho Futsal em novembro

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O Campeonato Amador de Futebol Feminino e o Gigantinho Futsal começam em novembro, com disputas em diferentes categorias. As competições integram o calendário esportivo municipal e são promovidas pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes.

O Campeonato de Futebol Amador Feminino tem início no dia 5 de novembro (quinta-feira), com a participação de cinco equipes: Lions, Faixa Preta, Bruxela, Fúria e Meninas de Quarta. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único, e os quatro melhores colocados avançam para as semifinais, disputadas em sistema eliminatório até a decisão.

O Gigantinho Futsal começa no dia 9 de novembro (segunda-feira), com disputas nas categorias sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14.

No sub-8 e sub-10, participam Aesca/Bosque, Camisa 10, Guanabara, Instituto Jr. Dias, Ipiranga, Jardim da Paz, Meninos de Ouro, Morada do Sol, Na Cara do Gol, Praia Azul, Projeto IRA, Projeto Jogador, Real Valence, União Elshaday e WJ Training.

No sub-12 e sub-14, disputam a competição Camisa 10, Guanabara, Instituto Jr. Dias, Ipiranga, Jardim da Paz, Meninos de Ouro, Morada do Sol, Na Cara do Gol, Praia Azul, Projeto IRA, Projeto Jogador, Real Valence, Risoleta e União Elshaday.

O formato de disputa do Gigantinho Futsal terá as equipes divididas em quatro grupos, com os dois melhores de cada grupo avançando para as quartas de final. A partir dessa etapa, os confrontos serão eliminatórios até a definição dos campeões.

O secretário de Esportes, Guilherme Vital, destaca a importância das competições para o fortalecimento do esporte no município.

“Esses campeonatos são importantes para ampliar as oportunidades de participação esportiva em Americana, tanto para as mulheres quanto para as crianças e os adolescentes. Nosso objetivo é incentivar a prática esportiva, promover a integração entre as equipes e valorizar os atletas que representam o município nas competições”, afirma.

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