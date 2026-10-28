Dois adolescentes de 17 e 16 anos foram denunciados por vizinhos no portal Bordon em Sumaré. Eles estariam caminhando de moto com placa tampada próximo ao condomínio pouco depois da meia noite já nesta quarta-feira.

O caso foi registrado às 00:10 na rua Dacy de Siqueira, S/N – Residencial Bordon em ação da 1ª Cia do 48º BPM/I.

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Histórico:

Durante patrulhamento de Ações Especiais de Polícia pelo bairro Residencial Bordon, na cidade de Sumaré, a equipe foi informada por populares que havia uma moto Royal Enfield branca com a placa tampada e dois indivíduos sem capacete, a equipe intensificou o patrulhamento e foi possivel visualizar o farol de uma moto, adentrando ao terreno baldio, de proto a equipe se deslocou rapidamente, ao desembarcar e adentrar no terreno foi possivel visualizar dois indivíduos e a motocicleta Royal Enfield de placa UFX-3E82 ao solo a qual consultada, constou ser produto de furto, na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, ao questionar sobre a procedência da moto ambos informaram ser produto de ilícito, diante dos fatos ambos foram conduzidos ao plantão policial, onde compareceu os genitores de M. 17 anos a Sra M. d. S. S. e do D. 16 anos compareceu o Sr. C. L. M. sendo apresentado para o delegado onde elaborou o BOPC de Receptação ficando ambos a disposição da justiça.

1 moto Apreendida

Há evidências digitais da ocorrência parcial