Reeleito governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) se tornou o nome mais poderoso da direita para a distante disputa de 2030. Nome preterido pela família Bolsonaro em 2026, ele partiu para a eleição ‘só sua’ e cumpriu o dever de casa. Não abandonou o candidato Flávio Bolsonaro durante toda a campanha e começou a semana com o discurso do ‘bola pra frente’, sem contestar a vitória (tetra) do presidente Lula da Silva (PT).

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Vídeo- Tarcísio comenta resultado das eleições