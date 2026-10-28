O Sistema Brasileiro de Televisão lamenta o falecimento do ator, dublador e apresentador Roberto Maya, na noite de ontem (27), aos 91 anos, em decorrência de insuficiência respiratória. Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas (SP).

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Em uma vida dedicada à arte, Maya cursou a Escola de Arte Dramática – EAD, na USP, e iniciou sua carreira no rádio e na dublagem, uma de suas atividades no meio artístico. No cinema, estreou em 1961, no filme Teus Olhos Castanhos, tendo logo depois migrado para a televisão e participado de inúmeras novelas nas redes Excelsior, Tupi, Globo e Bandeirantes.

Um de seus maiores êxitos se deu no jornalismo. Roberto foi a cara e a voz de um dos mais premiados jornalísticos da TV brasileira: Documento Especial, entre 1989 e 1998.

No SBT, o Documento Especial chegou à grade em 1992, abrilhantando as noites de quinta-feira, com reportagens fortes, contundentes, e a presença marcante de Maya na condução do programa e na narração das matérias. O texto diferenciado, mesclando jornalismo e poesia, a trilha sonora pensada e dedicada, e a eloquência na abordagem dos temas, sob direção de Nelson Hoineff, atingiram seu ápice na emissora, permanecendo até 1995. O sucesso de audiência e crítica fizeram com que o programa conquistasse por três vezes o Troféu Imprensa de melhor jornalístico da TV brasileira.

Roberto Maya e o SBT

Na emissora, Maya também fez parte do elenco da novela O Espantalho, produzida para a TVS Rio em 1977 e exibida também pela TV Record em São Paulo, reapresentada pelo SBT em rede nacional, em 1983.

Toda a diretoria do Sistema Brasileiro de Televisão se solidariza com os familiares e amigos de Roberto Maya, agradecendo aos anos em que integrou de forma marcante o elenco da emissora.