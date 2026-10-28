Um corpo violentado encontrado em drive in abandonado em Americana. A Guarda Municipal atendeu a uma ocorrência de localização de cadáver nas instalações de um drive-in desativado, localizado na Avenida Rafael Vitta.

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O corpo foi encontrado por um homem que entrou no imóvel para retirar alguns pertences. Segundo as informações, ele percebeu um forte odor vindo do local e, ao verificar a situação, encontrou o corpo de um indivíduo, acionando as autoridades. A equipe da Guarda Municipal compareceu ao endereço e solicitou o apoio do serviço de ambulância, cuja equipe constatou o óbito.

A Polícia Técnico-Científica também foi acionada e realizou os procedimentos periciais, incluindo o registro fotográfico e a coleta de evidências.

Corpo violentado era masculino

De acordo com os levantamentos preliminares, a vítima é um homem com idade aproximada de 40 anos. O corpo apresentava sinais de agressão na região da face, e a identidade ainda não havia sido confirmada. O caso está sendo encaminhado a Polícia Covil, que trabalharão para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da morte.