“Outubro Rosa” movimenta Centro de Referência em Saúde da Mulher

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Dezenas de mulheres e seus familiares participaram, no sábado (24), de uma programação de cuidado, acolhimento e valorização da saúde no Centro de Referência em Saúde da Mulher. Promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde e do Fundo Social de Solidariedade, o “Outubro Rosa” teve como objetivo conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, além de promover o bem-estar e a valorização das mulheres.



A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan, ressaltou a importância do autocuidado. “Nós, mulheres, cuidamos de tudo à nossa volta e, muitas vezes, nos deixamos por último. Este evento é muito especial porque traz à luz a importância de se cuidar, se valorizar e também prestigiar mulheres guerreiras que nos inspiram, em um lugar pensado para o cuidado da saúde delas. Agradeço muito a toda a equipe e a todos os parceiros que nos deram as mãos nesta causa tão linda e necessária, valorizando nossas mulheres”, afirmou.



“É muito especial participar deste evento tão importante, que tem a intenção de fortalecer ainda mais a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce, incentivar o cuidado com a saúde e prestigiar as guerreiras que estão aqui hoje, que enfrentaram a doença com toda a força e vigor e são exemplo de vida para nós. Agradeço, em nome do prefeito Rafael Piovezan, a toda a equipe que se dedicou e se dedica a oferecer o melhor da saúde para todos”, disse o vice-prefeito Felipe Sanches.



O secretário de Saúde, Marcus Pensuti, destacou a importância das ações promovidas durante o Outubro Rosa. “Este é um evento que tem muito propósito. Reunir mulheres que combateram ou combatem o câncer, conhecer suas histórias, trazer mais mulheres para conversar sobre o tema, participar de atividades e oferecer serviços como o mutirão de mamografia, a inserção de Implanon e a coleta de Papanicolau são ações de suma importância para oferecer uma saúde pública cada vez mais acolhedora e de qualidade”, afirmou.

A programação contou com a apresentação da Orquestra Feminina de Viola Caipira, sob a regência do maestro Binho. O grupo interagiu com o público por meio de músicas relacionadas às mulheres e à valorização da vida. Na sequência, foi servido um café da manhã oferecido pela Bella Pane Pães e Doces.



A partir das 9 horas, o público pôde participar de atividades simultâneas, incluindo uma oficina de pintura em tecido, conduzida por Marcia Sili Rosa Nascimento, e rodas de conversa. A publicitária Cristina Rossi abordou o tema “Estratégia de comunicação, imagem e posicionamento”; a terapeuta, consteladora e mentora sistêmica Susana Faé falou sobre “Inteligência emocional para as mulheres”; e a dentista Isabel Cristina Bueno de Camargo conduziu a conversa “O sorriso que alimenta a esperança! O que eu gostaria de saber desde o início do tratamento?”.



No Centro de Referência em Saúde da Mulher, foram oferecidos serviços gratuitos, como coleta de Papanicolau, aferição da pressão arterial, solicitação de mamografias e sessões de Reiki.



Ao lado, no Centro de Exame de Diagnóstico (CED), foram realizados um mutirão de mamografia e a inserção de Implanon, método contraceptivo de longa duração implantado sob a pele.



Um dos momentos de destaque da programação foi o Desfile das Guerreiras, dedicado à celebração de mulheres que estão em tratamento contra o câncer ou que já superaram a doença. Elas receberam cuidados e serviços de beleza e bem-estar, incluindo tranças e penteados, maquiagem, SPA das mãos, design de sobrancelhas, massagens e Reiki.



Em seguida, passaram pela passarela preparada especialmente para a ocasião, em um momento de reconhecimento e valorização de suas histórias de vida e superação. Todas foram aplaudidas pelo público e por seus familiares, encerrando o desfile em uma grande celebração à vida.



A iniciativa foi realizada pela Secretaria de Saúde e pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo e com o apoio do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher, além de empresas, profissionais, instituições e projetos locais.



Confira os parceiros da ação:



Ateliê Rosi Vitti – velas e artesanatos em gesso; Balan Supermercados; Bella Pane Pães e Doces; Cristina Rossi Palestras e Desenvolvimento Humano; Escola Técnica Estadual “Prof. Dr. José Dagnoni”; Etiketa Calçados; Flávia Trevisan – Master em Micro; Flor de Liz Formas e Cores; Instituto Drika; Jennifer De Faveri Cílios e Sobrancelhas; Jujuba Doces; Lacqua Flores; Make da Miss; Nest Family 3D; Orquestra Feminina de Viola Caipira; Papelaria Araújo; Party Sign; Projeto Amor & Luz; RC Cabelo e Maquiagem; Reino da Alegria – artigos para festa; RM Beleza com Propósito; S2 Montagem; e + Verde Flor e Jardim.

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