O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Americana divulga a programação de palestras gratuitas para agosto, promovidas pela Escola de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon-SP. Serão seis palestras, realizadas virtualmente, sempre das 14h às 15h30 e por meio da plataforma Microsoft Teams.

As palestras ocorrerão nos dias 4, 6, 11, 13, 18 e 20 e tratarão, respectivamente, sobre: “Direitos Básicos do Consumidor”; “Relações e Consumo na Era Digital”; “Consumo e Meio Ambiente”; “Armadilhas do Consumo”; “Orientação Financeira”; e “Jogos e Apostas”. As palestras integram as ações de orientação e conscientização voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Para participar, o interessado deverá se inscrever, até a véspera, pelo site do Procon-SP (www.procon.sp.gov.br). As palestras poderão ser assistidas por computador, tablet ou celular.

“O consumidor é visto como vulnerável no mercado de consumo, conforme redação do próprio Código de Defesa do Consumidor. O Procon entende ainda que essa vulnerabilidade vem aumentando, tendo em vista o atual mercado de jogos e apostas e o fortalecimento das relações comerciais no ambiente digital, que ocorrem muitas vezes de forma mais ágil. Nesse sentido, essas palestras são uma oportunidade para o consumidor aprender mais sobre seus direitos e se defender no cenário atual. Todos estão convidados”, disse o diretor do Procon Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan.

Confira a programação:

Palestras online – plataforma Microsoft Teams (das 14h às 15h30)

04/08 – Direitos Básicos do Consumidor

06/08 – Relações e Consumo na Era Digital

11/08 – Consumo e Meio Ambiente

13/08 – Armadilhas do Consumo

18/08 – Orientação Financeira

20/08 – Jogos e Apostas