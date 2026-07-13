A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social, realiza mais uma edição do CadÚnico itinerante, levando os serviços de cadastramento e atualização do Cadastro Único diretamente à população. Os atendimentos acontecem das 8h às 12h e das 13h às 15h.

O trailer está no Matão esta semana. Nesta segunda-feira (13) e terça-feira (14) os atendimentos acontecem na Praça do Sol, localizada na Rua Eduardo Roffmann, S/N. Já na quarta-feira (15) e quinta-feira (16), o trabalho acontece no Posto de Saúde do Jardim Nova Terra, na Rua Luiz Matias da Silva, S/N. Sexta-feira (17), não haverá atendimento itinerante já que o trailer estará em manutenção.

O Cadastro Único é a principal ferramenta do Governo Federal para a identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda. O sistema é utilizado como porta de entrada para diversos programas e benefícios sociais, entre eles o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica e outras políticas públicas voltadas à promoção da cidadania e da inclusão social.

Durante o atendimento itinerante, os moradores poderão realizar novos cadastros, atualizar informações já existentes e receber orientações sobre os benefícios vinculados ao CadÚnico. A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços públicos das comunidades, oferecendo mais comodidade, agilidade e ampliando o acesso da população aos programas sociais.

Para realizar o atendimento, a Prefeitura orienta que os interessados compareçam munidos dos documentos pessoais de todos os integrantes da família, como RG, CPF, comprovante de residência e, quando houver, comprovantes de renda, garantindo maior agilidade na realização dos procedimentos.

A Secretaria de Inclusão e Assistência Social reforça que o CadÚnico atualizado é fundamental para que as famílias permaneçam aptas a participar dos programas sociais oferecidos pelos governos federal, estadual e municipal.