O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, vistoriou na quarta-feira (8) as obras do novo Estande de Tiro da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, mais um importante investimento voltado ao fortalecimento da Segurança Pública do Município.

Com investimento de R$ 3,3 milhões, o equipamento integrará o complexo da Guarda Municipal e oferecerá uma estrutura moderna para treinamento, qualificação e aperfeiçoamento permanente dos agentes da cidade e toda região.

O novo Estande de Tiro será implantado ao lado da Academia de Formação, do Canil e da Central de Videomonitoramento, formando um dos mais completos complexos de segurança da região. Projetado de acordo com as normas do Exército Brasileiro, o espaço contará com aproximadamente 670 metros quadrados de área construída, sendo 350 no pavimento inferior e 320 no superior.

As obras avançam conforme o cronograma. A fundação já foi concluída, e neste momento é realizada a concretagem de vigas baldrames e blocos.

A estrutura terá seis baias de tiro com distância de até 24 metros para treinamento, espaço para utilização de armas curtas e longas, incluindo o calibre 5.56, área destinada ao treinamento com viaturas, sala de instrução para 30 alunos, banheiros, ambientes de apoio, além de sistemas de isolamento acústico e barreiras de contenção sonora.

Trabalho e treinamento

“O Estande de Tiro é um sonho que vamos realizar, para aperfeiçoamento do trabalho e do treinamento que os guardas fazem. Essa é uma estrutura que nós nunca tivemos. Pouquíssimas cidades têm um estande de tiro público, e muitas vezes utilizamos os estandes particulares para treinamento”, afirmou o prefeito. “Santa Bárbara d’Oeste é uma das cidades mais seguras do País, alcançou os melhores índices da sua história, e nós desejamos continuar com esse esforço de ter cada vez mais investimentos e capacitação para que os nossos guardas protejam o patrimônio e os cidadãos. É Santa Bárbara d’Oeste dando exemplo para a Segurança Pública”, complementou Rafael.

Além de atender ao treinamento permanente da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, o Estande poderá receber agentes de outros municípios, mediante autorização e disponibilidade da estrutura.

O espaço também estará apto para sediar cursos e capacitações regionais, fortalecendo a atuação da Academia de Formação, que já prepara profissionais de diversas cidades.

Antes de entrar em operação, o equipamento passará pela certificação obrigatória do Exército Brasileiro, garantindo o atendimento a todas as exigências técnicas e de segurança.