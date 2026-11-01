O Americana Shopping terá horário especial de funcionamento nesta segunda-feira, dia 2 de novembro, feriado de Finados. A programação foi organizada para oferecer comodidade aos clientes que desejam aproveitar o dia para fazer compras, encontrar amigos ou desfrutar de momentos de lazer e gastronomia.

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As lojas estarão abertas das 14h às 20h, enquanto a Praça de Alimentação funcionará em horário ampliado, das 11h às 22h, oferecendo diferentes opções gastronômicas para quem deseja almoçar, fazer um lanche ou aproveitar o jantar.

De acordo com Simone Ponce, Gerente de Marketing do empreendimento, a proposta é oferecer alternativas de lazer e conveniência também durante os feriados.

“Queremos que nossos clientes possam aproveitar o feriado com tranquilidade, contando com boas opções de compras, alimentação e momentos de convivência. Preparamos um horário especial para atender o público e proporcionar uma experiência agradável a todos que escolherem o Americana Shopping para passar parte do dia”, destaca Simone.

No sábado e domingo – dias 31 de outubro e 1 de novembro – os horários não sofrerão alterações.

O Americana Shopping reúne lojas, serviços e opções de alimentação e lazer, sendo uma alternativa de passeio e conveniência para o público durante o feriado.

Sobre o Americana Shopping



Referência em compras, serviços, gastronomia e lazer, o Americana Shopping reúne marcas de diversos segmentos e oferece uma experiência completa para clientes de Americana e região. Com constante investimento em inovação e conveniência, o empreendimento segue ampliando seu portfólio de atrações e serviços para atender às expectativas do público.

Serviço

Horário de funcionamento no feriado de Finados no Americana Shopping

Data: dia 2 de novembro de 2026.

Horário: Lojas das 14 às 20h. Praça de Alimentação das 11h às 22h.

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