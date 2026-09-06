O Americana Shopping terá horário especial de funcionamento nesta segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil. As lojas do empreendimento estarão abertas das 14h às 20h, enquanto a Praça de Alimentação não terá mudanças e funcionará das 11h às 22h.

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A alteração no horário das lojas acompanha a programação do feriado e permite que os clientes tenham acesso às opções de compras e alimentação do shopping ao longo do dia.

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“Nosso objetivo é proporcionar comodidade aos clientes também durante o feriado, oferecendo opções de compras e alimentação em horários que atendam diferentes necessidades. Recomendamos que os visitantes também fiquem atentos aos horários específicos das operações que possuem programação própria”, salient Simone Ponce, Gerente de Marketing do Americana Shopping.

No sábado e domingo – dias 5 e 6 de setembro – os horários não sofrerão alterações.

O Americana Shopping reúne lojas, serviços e opções de alimentação e lazer, sendo uma alternativa de passeio e conveniência para o público durante o feriado.

Sobre o Americana Shopping

Referência em compras, serviços, gastronomia e lazer, o Americana Shopping reúne marcas de diversos segmentos e oferece uma experiência completa para clientes de Americana e região. Com constante investimento em inovação e conveniência, o empreendimento segue ampliando seu portfólio de atrações e serviços para atender às expectativas do público.

Serviço

Horário de funcionamento no feriado da Independência no Americana Shopping

Data: dia 7 de setembro de 2026.

Horário: Lojas das 14 às 20h. Praça de Alimentação das 11h às 22h.