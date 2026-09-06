EM AMERICANA, HOMEM NÃO ACEITA O FIM, VAI ARMADO COM FACA ATRÁS DA EX, ELA REAGE E ELE MORRE

Um homem morreu neste domingo (6), em Americana, após tentar atacar a ex-companheira.

Segundo informações iniciais, ele não aceitava o fim do relacionamento e teria marcado um encontro com a mulher em um estacionamento. Armado com uma faca, tentou agredi-la, mas ela conseguiu desarmá-lo e reagiu.

Ele foi socorrido à UPA Dona Rosa, mas não resistiu. A mulher possuía medida protetiva contra o ex.

Ocorrência em andamento. Novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.

Fernanda Daniel | Novo Momento