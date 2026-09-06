O Desfile Cívico de 7 de Setembro em Americana terá mais de mil participantes, reunindo 40 grupos entre escolas, associações, entidades e corporações civis e militares sediadas no município. O evento celebra a Independência do Brasil e ocorrerá na Avenida Brasil, com concentração e saída às 9h, no Centro de Cultura e Lazer (CCL).
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A avenida será decorada com as cores da Bandeira do Brasil para receber o desfile organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Os grupos inscritos levarão à avenida 11 fanfarras e bandas, 70 automóveis, 62 motocicletas e 40 bicicletas.
“O Desfile Cívico de 7 de Setembro é muito aguardado pelas famílias e mais uma vez veremos a Avenida Brasil preparada para este momento memorável de celebração e amor à Pátria”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
Confira a lista dos grupos inscritos em Americana:
APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana)
Instituto Jr Dias
Associação Brasil Soka Gakkai Internacional (BSGI)
Americana Bicicross Clube
Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI-SP) 2ª Região
Miss Mirim Marina Alves Cipriano
Escola Estadual Dr. Heitor Penteado
Ponto de Cultura ABC – Aprendendo e Brincando em Comunidade
Instituto Pernas da Alegria
Secretaria de Meio Ambiente
Defesa Civil
Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura – NILEEC
Associação Projeto Moura de Judô
Secretaria de Educação: Casa da Criança Curió, Casa da Criança Baeti, Casa da Criança Manacá e Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire
Senai
Amigos do Flashback Americana
Clube de Desbravadores
Associação Cultural e Desportiva Força
Tiro de Guerra 02-045 /
Delegacia Seccional de Polícia de Americana
Grupo Escoteiro Nambikwara 103 SP
Guarda Municipal
Escola Estadual Prof. Alcindo Soares do Nascimento
Associação Anjos da Alegria
Cruz Jiu-Jitsu
Aline Francielle
Meu Abrigo – Pet Terapia
Grupo Escoteiro Wellington Alexandre Medeiros
Na Cara do Gol
Sociedade Esportiva Camisa 10
Desbravadores Clube Ônix
Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Municipal
Associação Ginástica Rítmica de Americana
Projeto Grau Consciente
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Instituto Fontes
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo
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