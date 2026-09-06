O Desfile Cívico de 7 de Setembro em Americana terá mais de mil participantes, reunindo 40 grupos entre escolas, associações, entidades e corporações civis e militares sediadas no município. O evento celebra a Independência do Brasil e ocorrerá na Avenida Brasil, com concentração e saída às 9h, no Centro de Cultura e Lazer (CCL).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A avenida será decorada com as cores da Bandeira do Brasil para receber o desfile organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Os grupos inscritos levarão à avenida 11 fanfarras e bandas, 70 automóveis, 62 motocicletas e 40 bicicletas.

“O Desfile Cívico de 7 de Setembro é muito aguardado pelas famílias e mais uma vez veremos a Avenida Brasil preparada para este momento memorável de celebração e amor à Pátria”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Confira a lista dos grupos inscritos em Americana:

APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana)

Instituto Jr Dias

Associação Brasil Soka Gakkai Internacional (BSGI)

Americana Bicicross Clube

Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI-SP) 2ª Região

Miss Mirim Marina Alves Cipriano

Escola Estadual Dr. Heitor Penteado

Ponto de Cultura ABC – Aprendendo e Brincando em Comunidade

Instituto Pernas da Alegria

Secretaria de Meio Ambiente

Defesa Civil

Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura – NILEEC

Associação Projeto Moura de Judô

Secretaria de Educação: Casa da Criança Curió, Casa da Criança Baeti, Casa da Criança Manacá e Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire

Senai

Amigos do Flashback Americana

Clube de Desbravadores

Associação Cultural e Desportiva Força

Tiro de Guerra 02-045 /

Delegacia Seccional de Polícia de Americana

Grupo Escoteiro Nambikwara 103 SP

Guarda Municipal

Escola Estadual Prof. Alcindo Soares do Nascimento

Associação Anjos da Alegria

Cruz Jiu-Jitsu

Aline Francielle

Meu Abrigo – Pet Terapia

Grupo Escoteiro Wellington Alexandre Medeiros

Na Cara do Gol

Sociedade Esportiva Camisa 10

Desbravadores Clube Ônix

Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Municipal

Associação Ginástica Rítmica de Americana

Projeto Grau Consciente

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Instituto Fontes

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo