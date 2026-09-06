Prefeitura realiza manutenção na Avenida Europa e interdita trecho

Prefeitura realiza manutenção na Avenida Europa com a São Jerônimo e interdita trecho

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), vai realizar obras de manutenção no trecho da Avenida Europa, na esquina com a Avenida São Jerônimo. O local está interditado para o acesso de veículos, e os serviços terão início neste sábado (5), com previsão de conclusão na tarde de segunda-feira (7).

A equipe da Sosu sinalizou o trecho como medida preventiva após constatar um afundamento no asfalto. Após avaliação técnica, serão executados os serviços necessários para a recuperação da via e posterior liberação do trânsito.

Como alternativa de desvio, a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) liberou o sentido duplo de direção na Rua Finlândia até a conclusão das obras.

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