Caixa disponibiliza Parcelar Pix aos clientes

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A CAIXA passou a disponibilizar a funcionalidade Parcelar Pix. A nova modalidade permite que clientes pessoa física elegíveis parcelem transferências e pagamentos realizados via Pix diretamente no App do banco, com contratação de crédito no momento da transação.

Para os clientes com limite disponível, os valores para contratação variam entre R$ 300 e R$ 50 mil, com prazo de pagamento de até 12 meses e taxas de juros conforme relacionamento com a CAIXA. Após consultar as condições da operação, o cliente pode concluir a transação e realizar a transferência Pix com apenas uma autenticação.

É necessário também atualizar o App para a versão mais recente.

Antes da confirmação da operação, o cliente visualiza informações sobre taxa de juros, valor das parcelas, Custo Efetivo Total (CET) e IOF, podendo comparar e avaliar de forma transparente o impacto da operação em seu orçamento.

A disponibilização da linha de crédito ocorre mediante análise de risco realizada pela CAIXA e depende da existência de limite disponível para contratação. Clientes que ainda não possuem a opção habilitada podem manter seus dados cadastrais atualizados e utilizar regularmente os produtos e serviços da CAIXA para ampliar o relacionamento. A disponibilização da funcionalidade poderá ocorrer em avaliações futuras, conforme os critérios de crédito e análise de risco adotados pelo banco.

Na prática, o recebedor terá acesso ao valor integral da operação de forma instantânea, enquanto o pagador pode parcelar o desembolso de acordo com sua capacidade financeira.

A funcionalidade soma-se a outras soluções já disponibilizadas pela CAIXA, como Agendamento Pix, Pix Automático, Pix por Aproximação via Google Pay, soluções de recebimento por meio da Azulzinha e integrações para cobrança, arrecadação e pagamentos.

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