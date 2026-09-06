Cerca de 3,2 mil pessoas participaram, neste sábado, do lançamento oficial da campanha de Franco Sardelli (PL) a deputado estadual, em Americana. O evento reuniu apoiadores, lideranças políticas e representantes de cidades da região e de diferentes pontos do Estado de São Paulo.

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O prefeito de Americana, Chico Sardelli, o vice-prefeito, Odir Demarchi, o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovesan, e o candidato ao Senado pelo PL, André do Prado, participaram do evento ao lado de vereadores de diversas cidades do Estado.



Franco falou sobre sua trajetória, a experiência adquirida acompanhando a vida pública do pai e, principalmente, sobre o compromisso que pretende assumir com os municípios paulistas.

“Hoje é um dia que eu nunca vou esquecer. Eu preciso muito do apoio de vocês, para que levem adiante não apenas um nome, mas uma ideia: a de que cada cidade precisa ter alguém disposto a lutar por ela. Eu quero ser a pessoa que vai estar lá para brigar pela cidade, independentemente do tamanho dela”, afirmou Franco.

Em seu discurso, o candidato também defendeu uma atuação política voltada a resultados concretos para a população. “Ninguém quer saber de discurso. As pessoas querem saber de solução, querem ter vaga em hospitais, querem vaga em creche. São Paulo já avança muito, mas precisamos fazer com que os recursos cheguem cada vez mais às cidades e se transformem em melhorias na vida das pessoas”, disse.

O vice-prefeito, Odir Demarchi, lembrou de quando foi eleito vereador e Chico era deputado estadual, destacando a importância de um representante da região na Alesp. “Eu me lembro que você me encontrou na Assembleia e me levou em diversos gabinetes, inclusive no do André do Prado. E você nem precisava fazer isso porque a gente se encontrou por acaso lá”, contou.

“Tem coisas que quem ensina é a convivência”

Um dos momentos mais pessoais do evento ocorreu quando Franco falou sobre o pai e sobre os ensinamentos que recebeu ao longo dos anos acompanhando sua trajetória política.

“Tem coisas que quem ensina é a convivência. Eu aprendi com aquele cara ali que não se trata ninguém de forma diferente. Tenho orgulho demais do meu pai, que sempre me ensinou pelo seu exemplo”, disse Franco, dirigindo-se a Chico Sardelli.

Chico, por sua vez, falou sobre a responsabilidade que acompanha a vida pública e deixou um conselho ao filho. “Você vai nos representar muito bem. Mas nunca perca a esperança e a oportunidade de ajudar quem mais precisa. Política só vale quando você constrói seu mandato voltado para aqueles que mais precisam”, afirmou.

O prefeito também agradeceu aos eleitores que acompanham sua trajetória. “Se eu sou alguma coisa na vida pública é porque vocês me deram a oportunidade de ser”, declarou.

Parceria que trouxe recursos para Americana

Durante o lançamento, Chico Sardelli também destacou sua relação com André do Prado e os investimentos conquistados para Americana a partir dessa parceria.



“Já passa de R$ 100 milhões a ajuda que o deputado estadual André do Prado enviou para Americana. Quando precisei, ele me ajudou. Precisei e pude contar. É assim que se constrói uma base sólida”, afirmou Chico.

André do Prado com Franco

André do Prado ressaltou a trajetória de Franco ao lado do pai e a experiência acumulada ao longo dos anos. “O Chico foi meu companheiro na Assembleia e foi acompanhando o bom trabalho do pai, Chico Sardelli, que o Franco aprendeu sobre política. Por isso tenho certeza de que ele está preparado para ser um bom deputado estadual”, disse.

Ao encerrar sua participação, Franco agradeceu às cerca de 3,2 mil pessoas presentes e reforçou que o lançamento representa o início de uma nova etapa de uma caminhada que já vem sendo construída em diferentes regiões do Estado.

“Ver tanta gente aqui, de Americana, da nossa região e de tantas cidades de São Paulo, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Hoje é um dia que eu nunca vou esquecer. Agora é levar essa força para as ruas, ouvir as pessoas e trabalhar muito para mostrar que podemos fazer a diferença”, concluiu.

Hoje fazemos o lançamento oficial da campanha, mas essa caminhada começou há cerca de um ano. Foram meses percorrendo cidades de todo o Estado, conversando com lideranças, construindo parcerias e, principalmente, fazendo grandes amigos. Agora começa uma nova etapa, e vamos seguir juntos, com ainda mais força”, afirmou o coordenador da campanha, Márcio Leal.

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