O jovem barbarense Klayvert Ribeiro Silva está desaparecido desde a sexta-feira. Ele mora no bairro São Fernando, tem 25 anos, trabalha na Santista, e foi visto pela última vez em Americana.
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Segundo relato recebido pelo NM, ele saiu de casa na sexta por volta das 15h. Já neste sábado, foi visto próximo de um supermercado entre 08:30 e 09:00.
Klayvert estaria acompanhado
Relato: “Estava de bermuda jeans, camiseta azul e verde e chinelo, foi visto última vez na avenida da amizade entre o supermercado pague menos e a drogal, estava andando ao lago de um rapaz desconhecido”.
55 19 99911-6308 Contato se alguém tiver novas informações.
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