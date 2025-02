A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Americana realizará no dia 27 de fevereiro, às 9h, audiência pública para prestação de contas do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2024, atendendo à exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A audiência acontecerá no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, será aberta ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da Claro (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Durante a audiência, os técnicos da prefeitura de Americana apresentarão dados referentes à receita e despesa do município no período de setembro a dezembro de 2024 e do consolidado do ano, bem como os resultados das autarquias, indicadores de comprometimento do orçamento com folha de pagamento e ainda os investimentos em educação e saúde obrigatórios por lei.

Para garantir ampla participação, a população pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para [email protected]; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara.