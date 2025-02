Sumaré volta a fazer parte do PCJ

A cidade de Sumaré voltou a integrar o quadro de municípios associados do Consórcio PCJ e sua oficialização será ratificada pelos associados no próximo dia 14 de fevereiro, durante a 96ª Reunião Ordinária do Consórcio PCJ, que acontecerá em Santa Bárbara d’Oeste, na Fundação Hermínio Ometto (antigo campus da Unimep), ocasião que, também, marcará a eleição do novo Conselho Diretor da entidade para o biênio 2025-2027.

Sumaré foi uma das 11 cidades que fundaram o Consórcio PCJ, em 13 de outubro de 1989, mas acabou deixando a entidade, em 2019, por dificuldades financeiras. A nova administração, que assumiu esse ano a gestão do município entendeu sobre a importância de participar do Consórcio PCJ e manifestou seu desejo de retornar ao quadro de associados.

Mais notícias da região e Sumaré

A assinatura dos documentos que oficializaram o retorno de Sumaré ao Consórcio PCJ aconteceu no dia 27 de janeiro, no gabinete do prefeito municipal, Henrique Stein Sciascio, com a presença do Presidente do Conselho de Transição da entidade e representante da BRK Ambiental, Fernando Mangabeira, e do secretário executivo, Francisco Lahóz. Também participaram da ocasião integrante da equipe de governo do prefeito e da equipe do Consórcio PCJ.

O prefeito destacou a importância de voltar a fazer parte das discussões sobre preservação e manutenção da nossa bacia hidrográfica. “É um momento histórico trazer Sumaré de volta ao Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, de onde nunca deveria ter saído, como uma das cidades fundadoras, a sustentabilidade é uma questão prioritária”, comentou Stein Sciascio.

O presidente do Consórcio PCJ também assinalou que não há como Sumaré ficar de fora das discussões sobre sustentabilidade das bacias hidrográficas. “É uma grande honra para mim estar presidente interino do Consórcio PCJ e propiciar o retorno de Sumaré para onde nunca devia ter saído”, pontuou Mangabeira.

A oficialização e sanção de Sumaré novamente no quadro de municípios membros do Consórcio PCJ acontecerá durante a 96ª Reunião Plenária da entidade, que acontecerá em Santa Bárbara d’Oeste, na próxima sexta-feira, dia 14, a partir das 9h. O prefeito Henrique Stein Sciascio já assinou toda a documentação necessária, restando apenas a ratificação do retorno pelo plenário do Consórcio PCJ. Stein Sciascio também estará presente na reunião para o anúncio oficial. Na ocasião, ainda, será anunciado a nova empresa associada, a Companhia de Saneamento de Jundiaí (CSJ).

Durante a reunião também será realizada a eleição do novo Conselho Diretor da entidade, que é formado pelos prefeitos dos municípios associados e representantes do grupo das empresas associadas. O novo presidente do Consórcio PCJ para o biênio 2025-2027 também será conhecido na próxima sexta-feira, dia 14.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP