A Prefeitura de Americana assinou, nesta quinta-feira (21), o contrato que permitirá ampliar o quadro de cuidadores voltados ao atendimento de estudantes com necessidades específicas matriculados na rede municipal de ensino. O ingresso dos novos profissionais começa na próxima semana e ocorrerá de forma gradual. A previsão da Secretaria de Educação é elevar o total de cuidadores nas escolas de 160 para 200, um aumento de 25%.

A nova contratação vai beneficiar diretamente crianças e adolescentes atendidos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Os novos cuidadores ingressarão nas unidades escolares de maneira escalonada, até o fim de junho. Os profissionais serão contratados em regime de trabalho de 40 horas semanais pela empresa ADV Saúde, de Hortolândia, vencedora do processo licitatório.

Atualmente, estudantes da rede municipal que necessitam de acompanhamento especializado recebem suporte dos profissionais conforme normas técnicas estabelecidas, com atenção a rotinas como higiene, alimentação e locomoção, adaptadas a cada caso.

O prefeito Chico Sardelli reafirmou o compromisso da gestão municipal com a inclusão e o atendimento de todos os estudantes, observando suas especificidades. “A ampliação do quadro de cuidadores visa ofertar o suporte adequado para o cotidiano escolar. A presença de cuidadores nas escolas assegura que todos tenham condições de frequentar as escolas e se desenvolver de maneira integral”, declarou.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, citou as políticas públicas desenvolvidas no município para assegurar o direito das crianças e adolescentes à aprendizagem. “A contratação de mais cuidadores para o atendimento às crianças e adolescentes é uma das ações adotadas pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para garantir o aprendizado dos nossos estudantes e se alia a outras medidas essenciais para o bom andamento das propostas pedagógicas desenvolvidas na rede municipal de Educação”, disse.