O Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso” recebe nesta sexta-feira, dia 22, às 19h30, a final do Campeonato Barbarense de Futsal – 2ª Divisão. A disputa do título será entre Fazendinha e Real Ferroviário, que chegam à decisão com 100% de aproveitamento no torneio.

Cada equipe disputou sete jogos. O Fazendinha soma 47 gols feitos e sete sofridos. Já o Real Ferroviário balançou as redes em 53 oportunidades e foi vazado em 12.

O sucesso ofensivo do Real Ferroviário tem protagonismo do jogador Luis Carlos Marconi Neto, artilheiro da competição com 21 gols. Três foram marcados na semifinal, na vitória por 7 a 3 sobre o Máfia Azul.

Do lado do Fazendinha, o maior goleador é Vinicius Moreno de Souza, com 12 tentos. Ele também anotou três na semifinal, no triunfo por 6 a 3 sobre o Milionários.

Veja os resultados de cada equipe até aqui:

Fazendinha 7 x 0 Fluminense/Santa Cruz

Fazendinha 9 x 0 Eldorado

Fazendinha WO x 0 Mollondres

Fazendinha 13 x 1 S.E. Bronk’s

Fazendinha 9 x 2 Villareal

Fazendinha 3 x 1 Criciúma

Fazendinha 6 x 3 Milionários