O Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso” recebe nesta sexta-feira, dia 22, às 19h30, a final do Campeonato Barbarense de Futsal – 2ª Divisão. A disputa do título será entre Fazendinha e Real Ferroviário, que chegam à decisão com 100% de aproveitamento no torneio.
Cada equipe disputou sete jogos. O Fazendinha soma 47 gols feitos e sete sofridos. Já o Real Ferroviário balançou as redes em 53 oportunidades e foi vazado em 12.
O sucesso ofensivo do Real Ferroviário tem protagonismo do jogador Luis Carlos Marconi Neto, artilheiro da competição com 21 gols. Três foram marcados na semifinal, na vitória por 7 a 3 sobre o Máfia Azul.
Do lado do Fazendinha, o maior goleador é Vinicius Moreno de Souza, com 12 tentos. Ele também anotou três na semifinal, no triunfo por 6 a 3 sobre o Milionários.
Veja os resultados de cada equipe até aqui:
- Fazendinha 7 x 0 Fluminense/Santa Cruz
- Fazendinha 9 x 0 Eldorado
- Fazendinha WO x 0 Mollondres
- Fazendinha 13 x 1 S.E. Bronk’s
- Fazendinha 9 x 2 Villareal
- Fazendinha 3 x 1 Criciúma
- Fazendinha 6 x 3 Milionários
- Real Ferroviário 6 x 0 Atlas
- Real Ferroviário 8 x 2 Favelinha
- Real Ferroviário 10 x 0 S.E. Bronks
- Real Ferroviário 5 x 4 Criciúma
- Real Ferroviário 10 x 3 Monaco
- Real Ferroviário 7 x 0 S.E. Bronks
- Real Ferroviário 7 x 3 Máfia Azul