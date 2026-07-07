Em Nova Odessa existe um grupo de mulheres que promove qualidade de vida. O Amigas poderosas é formado por senhoras idosas que passam uma vontade de viver.

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“Elas são maravilhosas, poderosas mesmo”, disse a moradora da cidade Amélia Augusto.

A Rita quem organiza tudo, ela marca e agenda as viagens com as amigas. Elas fretam até ônibus. “Coisas lindas que fazem muitas outras atividades”.

Amigas poderosas reunidas

A mais recente atividade do grupo foi um café da tarde no sábado passado. “Todo meu apoio a todas, em especial pra Rita, ela é uma mulher espetacular e criou as Amigas fantásticas”, arremata Amélia.