Piovezan recebe novo caminhão-pipa do governo estadual para a Defesa Civil

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou nesta quinta-feira (2) da cerimônia de entrega de um novo caminhão-pipa para a Defesa Civil do Município, realizada pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A entrega ocorreu durante cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, dentro do programa Fortalecimento dos Municípios Paulistas.

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O veículo reforçará a atuação da corporação nas ações de combate a incêndios, no enfrentamento à estiagem, no abastecimento emergencial de água e em outras demandas operacionais. A equipe da Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste já retirou o novo veículo.

O caminhão-pipa entregue a Santa Bárbara integra o pacote de 28 veículos entregues pelo Governo do Estado, adquiridos em parceria com o Fundo Social de São Paulo, resultado de um investimento de R$ 14,5 milhões.

O prefeito Rafael Piovezan agradeceu ao governador Tarcísio de Freitas pelo investimento e a interlocução do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado estadual André do Prado, na conquista do equipamento. “Nos últimos anos, essa parceria com Governo do Estado tem garantido importantes conquistas para o Município, como o Cidade Saúde, o Complexo Esportivo do César Cielo, a Ponte do San Marino, pavimentação do Cruzeiro do Sul, além de diversas obras que melhoram a vida dos barbarenses”, afirmou. “Aproveito também para parabenizar todos os profissionais da Defesa Civil pelo compromisso e dedicação no atendimento diário”, complementou.

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