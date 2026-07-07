Veículo reforça a frota da Secretaria Municipal de Saúde e amplia o atendimento para consultas, exames e tratamentos especializados

A Prefeitura de Sumaré recebeu na sexta-feira (3) uma ambulância entregue pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em cerimônia realizada na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). O veículo Tipo A foi entregue à Secretaria de Saúde e será destinado ao transporte sanitário eletivo de pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

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A conquista ocorreu por meio do Programa Agora Tem Especialistas, integrante do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal, e reforça a frota da Secretaria Municipal de Saúde. A ambulância atenderá pacientes que necessitam de transporte para consultas, exames e outros procedimentos especializados em Sumaré e em municípios de referência da região.

Com o novo veículo, o município amplia a capacidade do transporte sanitário eletivo e oferece mais segurança, conforto e pontualidade aos usuários que dependem do serviço para dar continuidade aos tratamentos.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que o investimento representa mais um avanço para a saúde pública do município. “Cada novo investimento fortalece nossa rede de atendimento e melhora a qualidade dos serviços oferecidos à população. Essa ambulância garante mais dignidade aos pacientes que precisam se deslocar para atendimentos especializados e demonstra o compromisso da nossa gestão com uma saúde pública mais eficiente e humanizada.”

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou a importância da parceria entre os governos para ampliar os serviços prestados à população.

Conquista

“Essa conquista é resultado do trabalho conjunto entre o município e o Governo Federal. Nosso compromisso é buscar recursos e investimentos que tragam benefícios concretos para a população, especialmente na área da saúde, que exige atenção permanente.”

O secretário municipal de Saúde, Frederico Almeida, enfatizou que o reforço na frota contribuirá para aprimorar o atendimento aos pacientes.

“A chegada desta ambulância fortalece nossa estrutura de transporte sanitário e garante mais qualidade no atendimento aos pacientes. Esse reforço amplia o acesso aos serviços especializados, com mais segurança, conforto e eficiência no cuidado prestado à população de Sumaré.”

Padilha e o Programa

O Programa Agora Tem Especialistas tem como objetivo reduzir o tempo de espera por consultas, exames e procedimentos especializados, além de fortalecer a integração entre a Atenção Primária e a Atenção Especializada no SUS.

Desde a adesão ao programa, Sumaré conquistou importantes investimentos do Governo Federal. Antes da entrega da ambulância, o município já havia recebido conjuntos de equipamentos destinados à modernização e ao fortalecimento da estrutura de 11 unidades de saúde.

A Administração Municipal mantém o compromisso de ampliar os investimentos na saúde pública, fortalecer a rede de atendimento e oferecer serviços cada vez mais eficientes, humanizados e acessíveis para toda a população.