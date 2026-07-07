Morreu Benedito Ruy Barbosa, um dos maiores autores da história da televisão brasileira. Ele tinha 95 anos e era autor de folhetins muito populares nas décadas passadas, em especial Pantanal.

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Paulista de Gália, Benedito levou o interior do nosso estado e do Brasil para milhões de lares, eternizando histórias como O Rei do Gado, Renascer, Pantanal e tantas outras obras que marcaram gerações e ajudaram a construir a identidade da dramaturgia nacional. Meus sentimentos aos familiares e amigos.

Tony Ramos lamenta perda de Benedito Ruy Barbosa

“É a perda de um brasileiro espiando a sua gente, mas com maravilhosas intenções”, diz Tony Ramos sobre o amigo Benedito Ruy Barbosa, que morreu aos 95 anos. “Conversamos muito sobre como olhar o país sem panfletagem, entendendo a alma, as dores e as grandes alegrias do brasileiro.”