Após eliminação do Brasil, França lidera favoritismo ao título do Mundial de Futebol, segundo mercado de previsão

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A eliminação do Brasil no Mundial de Futebol mudou o cenário da disputa pelo título. De acordo com dados da Rain Trade, plataforma de mercados de previsão baseada na inteligência coletiva de seus usuários, a França passou a liderar o favoritismo para conquistar a competição. Segundo a plataforma, a França ocupa a primeira posição entre os favoritos ao título. A Espanha aparece em segundo lugar, enquanto a Argentina completa o top 3.

Os dados mostram como os mercados de previsão reagem em tempo real aos resultados do torneio, recalibrando continuamente as probabilidades à medida que a competição avança e candidatos ao título são eliminados. “Os mercados de previsão funcionam como um termômetro em tempo real das expectativas dos participantes. Após cada resultado importante, como a eliminação de uma seleção favorita, as probabilidades são rapidamente atualizadas para refletir o novo cenário da competição”, afirma Roy Shaham, CEO da Rain Protocol.

Com a saída do time do técnico Carlo Ancelotti, a disputa pelo título ficou ainda mais aberta. Ainda assim, a França desponta como a seleção que inspira maior confiança entre os usuários da Rain Trade para levantar o troféu.

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