A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), realiza na próxima quarta-feira (8) um grande processo seletivo com mais de 300 vagas para o cargo de Auxiliar de Logística.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A ação é realizada em parceria com a empresa Randstad e a Faculdade Anhanguera.

O processo seletivo acontecerá das 9h às 16h, nas dependências da Faculdade Anhanguera Sumaré, localizada na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, nº 501, no Jardim Primavera.

A iniciativa, segundo a secretaria, integra as ações permanentes desenvolvidas pela administração municipal para ampliar as oportunidades de emprego, aproximando empresas que estão contratando dos trabalhadores de Sumaré e região e fortalecendo o desenvolvimento econômico do município.

Candidatos

As vagas são destinadas a candidatos com Ensino Fundamental completo, idade mínima de 18 anos e, um dos principais diferenciais da seleção, não é exigida experiência profissional, ampliando as oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destacou que a ação demonstra o compromisso da Prefeitura com a promoção da empregabilidade. “Nosso objetivo é aproximar quem procura uma oportunidade e as empresas que precisam contratar. São mais de 300 vagas disponíveis, uma excelente chance para quem deseja ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Convidamos todos os interessados a participarem deste processo seletivo.”

Os candidatos devem comparecer ao local durante o período de atendimento para participar da seleção. A orientação é levar documentos pessoais e currículo atualizado, caso possuam.

A Prefeitura de Sumaré reforça que a realização de processos seletivos, mutirões de emprego e parcerias com empresas faz parte da estratégia da administração municipal para ampliar a geração de emprego e renda, fortalecer o mercado de trabalho e criar novas oportunidades para a população.

Serviço

Processo Seletivo – Mais de 300 vagas para Auxiliar de Logística

Data: terça-feira, 8 de julho

Horário: das 9h às 16h

Local: Faculdade Anhanguera Sumaré

Endereço: Avenida Eugênia Biancalana Duarte, nº 501 – Jardim Primavera – Sumaré/SP

Requisitos:

• Ensino Fundamental completo;

• Ter 18 anos ou mais;

• Não é necessária experiência anterior.

Documentos: documento pessoal e currículo atualizado (caso possua)