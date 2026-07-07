A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), realiza na próxima quarta-feira (8) um grande processo seletivo com mais de 300 vagas para o cargo de Auxiliar de Logística.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
A ação é realizada em parceria com a empresa Randstad e a Faculdade Anhanguera.
O processo seletivo acontecerá das 9h às 16h, nas dependências da Faculdade Anhanguera Sumaré, localizada na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, nº 501, no Jardim Primavera.
A iniciativa, segundo a secretaria, integra as ações permanentes desenvolvidas pela administração municipal para ampliar as oportunidades de emprego, aproximando empresas que estão contratando dos trabalhadores de Sumaré e região e fortalecendo o desenvolvimento econômico do município.
Candidatos
As vagas são destinadas a candidatos com Ensino Fundamental completo, idade mínima de 18 anos e, um dos principais diferenciais da seleção, não é exigida experiência profissional, ampliando as oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho.
O secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destacou que a ação demonstra o compromisso da Prefeitura com a promoção da empregabilidade. “Nosso objetivo é aproximar quem procura uma oportunidade e as empresas que precisam contratar. São mais de 300 vagas disponíveis, uma excelente chance para quem deseja ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Convidamos todos os interessados a participarem deste processo seletivo.”
Os candidatos devem comparecer ao local durante o período de atendimento para participar da seleção. A orientação é levar documentos pessoais e currículo atualizado, caso possuam.
A Prefeitura de Sumaré reforça que a realização de processos seletivos, mutirões de emprego e parcerias com empresas faz parte da estratégia da administração municipal para ampliar a geração de emprego e renda, fortalecer o mercado de trabalho e criar novas oportunidades para a população.
Serviço
Processo Seletivo – Mais de 300 vagas para Auxiliar de Logística
Data: terça-feira, 8 de julho
Horário: das 9h às 16h
Local: Faculdade Anhanguera Sumaré
Endereço: Avenida Eugênia Biancalana Duarte, nº 501 – Jardim Primavera – Sumaré/SP
Requisitos:
• Ensino Fundamental completo;
• Ter 18 anos ou mais;
• Não é necessária experiência anterior.
Documentos: documento pessoal e currículo atualizado (caso possua)
Leia + sobre economia, emprego e mercado