Campinas busca voluntários para testes de medicamentos genéricos e similares

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Pesquisas são seguras e aprovadas pela Anvisa; .

Testes avaliam versões genéricas e similares de medicamentos conhecidos presentes nas farmácias de todo o país;-

Testagens se destinam a comprovar equivalência das cópias na comparação com medicamentos de referência.

A Synvia, maior empresa latino-americana de pesquisa clínica e testes de medicamentos, está selecionando voluntários em Campinas e região para participar de novos estudos de bioequivalência, realizados em seres humanos para garantir que os medicamentos genéricos e similares ofereçam a mesma eficácia e segurança dos medicamentos de referência, mas com preços mais acessíveis.

Os estudos são realizados sob aprovação da ANVISA e de Comitês de Ética independentes (CEP/CONEP), com acompanhamento médico 24 horas, exames gratuitos e ambiente controlado. A participação é voluntária e segura.

A Synvia, que nasceu em Campinas, tem 20 anos de atuação em verificações de bioequivalência e já realizou testes para validação de mais de 50% dos genéricos comercializados no Brasil. Desde o início de sua operação, a companhia avaliou a eficiência clínica de genéricos em mais de 50 mil participantes de pesquisa.

Para realizar os testes, o participante recebe a medicação em ambiente controlado e fica internado nas instalações da Synvia, em Campinas, durante um período de 24h a 48h. Neste intervalo, o participante recebe a medicação e passa por checagens, para verificar a absorção do fármaco no organismo. Eventualmente, é necessário o retorno do paciente após a internação para novas avaliações. Vale destacar que os testes são seguros e a substância aplicada é a mesma já encontrada em medicamentos de referência presentes nas farmácias de todo o país.

“Os estudos de bioequivalência são essenciais para que o Brasil tenha acesso a medicamentos eficazes, seguros e com melhor custo-benefício. Cada participante de pesquisa desempenha um papel fundamental nesse processo”, explica Dr. Fernando Pacheco, gerente médico da Synvia.

Perfil dos participantes

Atualmente, a Synvia está recrutando homens saudáveis com idade entre 18 e 59 anos, e mulheres saudáveis, na mesma faixa etária, ou que estejam na menopausa. Em ambos os casos, é preferível que sejam residentes em Campinas e região, no interior de São Paulo, por conta da logística das internações e eventuais retornos após a internação.

Os interessados devem:

Estar em boas condições de saúde (sem doenças crônicas ou cirurgias recentes);

Ter peso e IMC dentro da faixa considerada saudável (avaliado na triagem);

Ter disponibilidade para internações curtas (24 a 48 horas, com possível retorno para outras fases).

Cada estudo tem critérios específicos, definidos em triagem médica gratuita, que inclui avaliação clínica e exames laboratoriais.

“Todos os estudos seguem protocolos éticos e de segurança rigorosos. Nosso compromisso é com a ciência, a saúde pública e o bem-estar dos participantes”, destaca Pacheco.

Como se inscrever

Os interessados podem se inscrever de forma simples e gratuita:

Site: www.pesquisacampinas.com.br WhatsApp: (19) 99488-4962 – basta enviar mensagem e responder às perguntas de triagem. Triagem médica gratuita: após o primeiro contato, o candidato passa por avaliação clínica. Confirmação: se aprovado, o participante é informado sobre as datas e condições do estudo.

As triagens e internações ocorrem em Campinas (SP):

Triagem e cadastro: Rua Sérgio Carnieli, 521 – Parque das Universidades.

Rua Sérgio Carnieli, 521 – Parque das Universidades. Internação e coletas: Rua José Geraldo Cerebino Christófaro, 275 – Fazenda Santa Cândida.

As inscrições estão abertas de forma contínua, com novos estudos iniciando todos os meses.

O que é um estudo de bioequivalência

Um estudo de bioequivalência compara a absorção do medicamento genérico ou similar com a do produto de referência. Se ambos apresentarem o mesmo comportamento no organismo, o genérico ou similar está apto para ser aprovado para comercialização. Esse processo é obrigatório e supervisionado pela ANVISA, antes que o medicamento chegue às farmácias.

O estudo será realizado pela Synvia, empresa com mais de 20 anos de atuação no segmento e líder em bioequivalência no Brasil. A companhia estima que tenha conduzido testes para mais de 50% dos medicamentos genéricos comercializados no país, além de inúmeras terapias similares.

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