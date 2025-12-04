A ex-1ª dama de Nova Odessa, Andréa Souza, pode ser um nome de surpresa para concorrer a prefeita de Nova Odessa nas eleições de 2028. Esposa do ex-prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PL), Andréa tem feito cursos e se preparando para possíveis novos desafios na carreira.

Após as eleições de 2024, Bill está reorganizando o grupo político visando às eleições de 2026 e principalmente de 2028, na sucessão do atual prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD). Nesse cenário de autoavaliação e busca por novas lideranças políticas, ele cogita a possibilidade de lançar a própria esposa para concorrer a prefeita.

Andréa já encontrou a ex-1ª dama do Brasil, Michelle Bolsonaro (PL), em eventos do PL Mulher. No mesmo momento em que a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece em inserções nacionais do PL chamando as pessoas para se filiarem ao partido, Andréa Souza também ganha espaço.

PL Mulher

Essa semana ela foi vista em programa do PL Mulher convidando as pessoas para se filiarem ao partido. Durante a gestão de Bill na Prefeitura de Nova Odessa, Andréa Souza teve trabalho de destaque entre 2013 e 2020, quando esteve à frente do Fundo Social de Solidariedade e do Clube da Melhor Idade.

“O trabalho social que eu faço em Nova Odessa me enche de orgulho. Por ajudar tanta gente”, diz na inserção do partido. Andréa cita o Projeto Fênix, que ajudou jovens a melhorar de vida. Em seguida, ela sugere que é possível as pessoas fortalecerem o trabalho social na cidade e toda a região se filiando ao PL.

Mas a questão da possível candidatura de Bill ou Andréa ainda precisarão ser tratadas internamente no PL. Isso porque o partido tem no vereador Elvis Garcia-Pelé um expoente em crescimento. Lá na frente o partido e seus filiados devem optar por qual caminho e candidatura seguirem.